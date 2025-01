Cosa sta succedendo alla moda italiana, perché la Federazione Moda è preoccupata?





La Federazione Moda Italia-Confcommercio ha espresso profonda preoccupazione durante il Tavolo della Moda, un incontro al MIMIT, ringraziando il Ministro Adolfo Urso per l'invito. Giulio Felloni, presidente della federazione, ha sottolineato come il commercio al dettaglio, spesso trascurato, sia un pilastro fondamentale dell'intera filiera.

Il settore sta affrontando una crisi profonda e Felloni ha dichiarato: "Chiediamo al Governo politiche urgenti per sostenere il commercio di vicinato, essenziale per l’economia e la vita delle comunità, e siamo pronti a collaborare con proposte concrete per arrestare questa crisi".