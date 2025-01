Borse in una settimana interessante, accelera con il risiko bancario, Mediobanca al top

Mercati valutari e materie prime

Sul fronte valutario, l'euro si rafforza nei confronti del dollaro statunitense, salendo dello 0,89% e raggiungendo quota 1,051. L'oro segna un lieve aumento, attestandosi a 2.772,6 dollari l'oncia, mentre il petrolio Light Sweet Crude Oil si mantiene stabile a 74,35 dollari al barile. Lo spread si mantiene sui livelli della vigilia, a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale fissato al 3,65%.

Andamento delle Borse europee

Nel panorama europeo, Francoforte non evidenzia variazioni significative, mentre Londra registra una flessione dello 0,73%. Parigi, al contrario, chiude con un modesto aumento dello 0,44%. Il listino milanese, dal canto suo, mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che avanza dello 0,24%; stessa tendenza per il FTSE Italia All-Share, che si posiziona a 38.

418 punti.

Volumi di scambio e migliori performance

Il controvalore degli scambi a Piazza Affari ha toccato i 3,93 miliardi di euro, con un incremento di 1.360,1 milioni di euro (+52,96%) rispetto ai precedenti 2,57 miliardi. I volumi scambiati sono saliti a 0,61 miliardi di azioni, dai precedenti 0,5 miliardi. Tra le blue chip, spicca la performance di Mediobanca, in rialzo del 7,72%. Ottimi risultati anche per Campari (+5,36%), Iveco (+3,87%) e Moncler (+3,02%).

I titoli in calo

Tra i titoli in ribasso si segnala Banca MPS, che ha perso il 6,91%. Segno negativo anche per Saipem (-2,86%), Telecom Italia (-1,77%) e Amplifon (-1,69%). Nel FTSE MidCap, si sono distinte in positivo Ferragamo (+4,38%), GVS (+3,25%), Zignago Vetro (+2,61%) e Cementir (+1,73%).

D'Amico ha subito la flessione maggiore (-4,95%), seguita da Fincantieri (-2,73%).