Record storico a Parigi e balzo degli utili per Poste Italiane: le mosse che cambiano i mercati

Si osserva una rotazione dei capitali che premia i comparti più resilienti. In particolare, la giornata ha visto protagonisti diversi attori del settore energetico italiano e dei pagamenti digitali. Ecco i titoli che hanno guidato la seduta:

- Nexi, Stm, Enel ed Eni hanno trainato il listino principale con performance solide;

- Poste Italiane ha sorpreso con un utile record di 2,2 miliardi di euro;

- Tim e Leonardo hanno subito alcune prese di profitto dopo i recenti rialzi;

- Buzzi ha mostrato segni di debolezza durante le contrattazioni;

- Samsung ha guidato il rimbalzo di Seul grazie alla domanda globale di semiconduttori.

I numeri convincono. Il bilancio di Poste Italiane per il 2025 rappresenta un punto di svolta per i mercati azionari europei. I dati parlano chiaro: un utile netto in crescita del 10% che supera le aspettative dei soci e rafforza la cedola complessiva.

Il dividendo aumenta e la strategia industriale legata al piano 2024-2028 sembra procedere a passo spedito. Anche Eni mostra i muscoli. Nonostante la forza dell'euro e un greggio non brillante, la produzione di idrocarburi aumenta sensibilmente. La conferma della politica di remunerazione degli azionisti è un segnale di stabilità che piace a chi investe nel lungo periodo. In Asia, il clima è apparso più incerto. Se Tokyo ha beneficiato dell'entusiasmo per i chip, le piazze di Shanghai e Hong Kong hanno mostrato maggiore cautela.

Il commercio mondiale segna un +4%. Questo incremento è alimentato dalla fame di semiconduttori e server, motori indispensabili per la transizione digitale. Ma il rischio geopolitico resta un'ombra lunga sulle prospettive future. La dipendenza produttiva da Taiwan è un nodo che preoccupa chi guarda alle catene di fornitura globali. Nel frattempo, il debito globale corre più veloce della crescita economica, con un aumento del 9% in soli dodici mesi.



Le aziende devono navigare in un mare di leva finanziaria alta, cercando di non affogare nel rallentamento ciclico. Sul fronte delle materie prime, il petrolio WTI resta stabile intorno ai 65,5 dollari al barile. Gli operatori attendono l'esito dei negoziati tra USA e Iran per capire quanta offerta arriverà sul mercato. L'oro guadagna terreno e si attesta sopra i 5.180 dollari: la domanda di beni rifugio non accenna a diminuire.

Anche il mondo del lavoro subisce scossoni. Il settore eCommerce continua a razionalizzare i costi per proteggere i margini operativi. eBay ha annunciato il taglio di 800 posti di lavoro, pari a circa il 6% della sua forza lavoro totale. In Italia, l'attenzione del governo si sposta sulle buste paga. Sono attesi alleggerimenti del cuneo fiscale per sostenere il potere d'acquisto dei redditi medio-bassi. Si discute intensamente del decreto Milleproroghe, che potrebbe cambiare le regole per il pensionamento di alcune categorie.



La proposta di trattenere i medici in servizio fino a 72 anni è al centro del dibattito politico. Spunta però una nuova tassa sui piccoli pacchi che potrebbe influenzare le abitudini di consumo degli italiani. Il confronto tra sindacati e Palazzo Chigi è già fissato per l'inizio di marzo. L'obiettivo è chiaro: trovare un equilibrio tra conti pubblici e benessere dei lavoratori. La stabilità economica passa per riforme coraggiose e investimenti mirati. Le prossime settimane saranno decisive per definire il volto dell'economia nazionale nel medio periodo.

