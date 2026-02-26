Piazza Affari consolida il record sopra quota 47.000 punti: Stellantis guida la carica mentre il Nasdaq frena

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Il balzo arriva in un momento cruciale: i conti del 2025 hanno evidenziato una perdita superiore ai 22 miliardi di euro e la sospensione del dividendo, ma l'attenzione degli investitori si è spostata altrove. La promessa di un ritorno alla crescita già nel corso dell'anno corrente, sostenuta dalla visione del Ceo Antonio Filosa, ha convinto i mercati a scommettere sul rilancio industriale del gruppo. Anche il comparto energetico ha dato un contributo fondamentale alla causa milanese: Eni ha guadagnato il 2,5%, attirando l'interesse grazie alla prospettiva di un generoso dividendo, mentre Poste Italiane ha segnato un calo dell'1,5% pur avendo archiviato un esercizio 2025 da record sotto la guida di Matteo Del Fante.

L'analisi delle performance Ftse Mib mette in luce una classifica dei titoli più brillanti della giornata:

- Stellantis +4,2%;

- Eni +2,5%;

- Intesa Sanpaolo +1,2%;

- Mps +0,75%;

- Banco Bpm +0,4%.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Il settore bancario Piazza Affari ha vissuto una giornata interlocutoria, con gli operatori concentrati sulle manovre di governance. Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha confermato l'intenzione di procedere con la lista del board uscente, un passaggio tecnico che precede la riunione decisiva di martedì prossimo. Tra gli altri istituti, Mediobanca ha registrato un lieve aumento dello 0,2%, mentre Unicredit ha lasciato sul terreno lo 0,5%. Nota dolente della seduta è stata Telecom Italia, che ha subito la flessione più pesante del listino con un -4,3%. Nonostante la nomina di Adrian Calaza alla presidenza di Tim Brasil e il supporto di diverse banche d'affari, il titolo ha sofferto pesanti prese di beneficio.

Spostando lo sguardo oltre i confini nazionali, il panorama europeo si presenta variegato: Parigi ha guadagnato lo 0,8% e Francoforte lo 0,4%, mentre l'indice Euro Stoxx 50 è rimasto debole.



La situazione appare molto più tesa a Wall Street, dove il Nasdaq Composite Index è precipitato dell'1,3% nel pomeriggio italiano. Il paradosso colpisce Nvidia: nonostante conti trimestrali superiori alle aspettative, il colosso dei microchip ha perso oltre il 4%, trascinando nel fango i giganti del comparto tecnologico. Apple, Amazon e Tesla hanno viaggiato in territorio negativo, mentre solo Microsoft e Meta hanno resistito alla pressione venditrice. Il clima di incertezza ha colpito anche il Bitcoin, scivolato verso area 67.000 dollari dopo aver accarezzato i massimi storici.

Sul fronte macroeconomico, gli Stati Uniti hanno comunicato dati sul lavoro migliori del previsto, con sussidi di disoccupazione saliti a 212.000 unità. Il dollaro ha ripreso forza, portando il cambio con l'euro sotto la soglia di 1,18. Per quanto riguarda le materie prime, il Brent ha superato i 72 dollari al barile con un balzo del 2%, mentre i metalli preziosi hanno vissuto una giornata a due facce: l'oro si è mantenuto solido a 5.180 dollari l'oncia, ma argento e palladio hanno subito correzioni pesanti.



Infine, lo spread Btp Bund è rimasto stabile intorno ai 61 punti base, a dimostrazione di una fiducia costante verso il debito sovrano italiano, con il rendimento del decennale al 3,31%. Questi elementi configurano uno scenario ideale per gli investimenti B2B in un contesto di consolidamento economico.

Articolo del 26/02/2026



