La mossa di Salesforce per vincere la guerra della AI e superare la crisi del software

Marc Benioff ha affrontato il tema direttamente, citando il termine più volte per sottolineare che l'azienda ha già superato sfide simili in passato. Secondo la visione aziendale, l'integrazione degli agenti digitali non distruggerà il settore, ma lo renderà semplicemente più efficiente e indispensabile per la trasformazione digitale aziendale.

I dati finanziari confermano una solidità che va oltre le narrazioni pessimistiche, grazie anche all'acquisizione strategica di Informatica completata lo scorso maggio. Ecco i numeri principali che definiscono lo stato di salute del gruppo:

- Ricavi trimestrali pari a 10,7 miliardi di dollari, in crescita del 13% su base annua;

- Fatturato complessivo annuo di 41,5 miliardi di dollari, con un incremento del 10%;

- Utile netto che ha raggiunto la quota di 7,46 miliardi di dollari;

- Previsioni per l'anno a venire stimate tra 45,8 e 46,2 miliardi di dollari;

- Obbligazioni contrattuali residue, il cosiddetto RPO, superiori a 72 miliardi di dollari.

Per rassicurare ulteriormente gli azionisti, Salesforce ha messo in campo una strategia aggressiva di remunerazione del capitale. Il dividendo è stato aumentato di quasi il 6%, arrivando a 0,44 dollari per azione, ed è stato lanciato un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie da 50 miliardi di dollari. Queste manovre servono a creare una base solida per il titolo in borsa, riducendo il numero di azioni in circolazione e segnalando fiducia nelle prospettive future. L'evento di presentazione dei dati è stato trasformato in una sorta di grande spot pubblicitario: il CEO ha intervistato i vertici di aziende come SharkNinja, Wyndham Hotels and Resorts e SaaStr, tutti pronti a testimoniare l'efficacia delle nuove soluzioni tecnologiche basate sulla AI.

Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione di una nuova metrica di misurazione: gli Agentic Work Units (AWU). A differenza dei classici token, che misurano solo il volume di testo generato, gli AWU puntano a quantificare il lavoro reale svolto dagli agenti digitali.



L'idea di fondo è semplice: non conta quanto una AI sappia scrivere poesie, ma quanto sia capace di completare compiti specifici come l'aggiornamento di un database o la gestione di un processo aziendale. Patrick Stokes, presidente e CMO di Salesforce, ha chiarito che nel mondo enterprise il valore risiede nell'azione verificabile. Durante l'ultimo trimestre sono stati registrati ben 19 trilioni di token, ma la vera sfida per il futuro dell'eCommerce e della gestione dei clienti si giocherà sulla capacità di questi sistemi di operare in autonomia all'interno del flusso di lavoro.

Esiste però una battaglia architettonica profonda che vede Salesforce contrapposta a giganti come OpenAI. Se la società guidata da Sam Altman immagina un futuro dove i modelli linguistici dominano l'intera infrastruttura tecnologica, la visione di Marc Benioff è opposta: il software rimane il cuore pulsante del sistema, mentre i creatori di modelli AI diventano fornitori di motori intercambiabili e mercificati situati alla base della piramide.



Si tratta di una difesa strenua del ruolo delle piattaforme che custodiscono i dati aziendali. In questo scenario, le imprese continuerebbero a pagare per l'organizzazione e la sicurezza delle proprie informazioni, vedendo l'intelligenza artificiale come un potenziamento e non come un sostituto del software esistente. I risultati del periodo mostrano ricavi per 10,7 miliardi di dollari e un utile netto di 7,46 miliardi, cifre che servono a blindare la posizione di Salesforce in un mercato che sta cambiando pelle ma che non sembra affatto destinato a sparire.

Articolo del 26/02/2026



