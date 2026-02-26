L'ascesa di Nvidia e i segreti di HSBC: tra profitti record e ombre del passato

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Le stime per il prossimo periodo sono ancora più audaci e puntano a quota 78 miliardi. Non è solo fortuna. L'azienda sta iniettando centinaia di miliardi di dollari in chip e data center per sostenere una domanda di calcolo che non accenna a diminuire. La corsa verso la AI sta ridefinendo i confini della produzione industriale globale. La volatilità recente non sembra spaventare chi vede in questa tecnologia il pilastro del prossimo decennio economico.

Parallelamente il settore bancario globale sta vivendo una profonda riorganizzazione geografica e strategica. HSBC ha sorpreso gli osservatori con profitti ante imposte di circa 7 miliardi di dollari su ricavi totali per 16 miliardi. Sotto la guida del CEO Georges Elhedery, l'istituto ha scelto una strada precisa: puntare tutto verso oriente. Le strategie di espansione asiatica si sono concretizzate con mosse decise.

- La privatizzazione della Hang Seng Bank a Hong Kong per un valore di 14 miliardi di dollari;

- Il disinvestimento dai mercati retail in Francia e Germania;

- L'uscita definitiva dal mercato del Canada.

L'obiettivo è trasformare la banca in una potenza focalizzata su Asia e Medio Oriente. Eppure questa transizione non è priva di ostacoli. La gestione dei crediti deteriorati legati al settore immobiliare in Cina rappresenta un rischio concreto. Nondimeno la banca ha ridotto la sua presenza nell'investment banking in Europa e Nord America per concentrare le risorse dove la crescita è più rapida.

Il clima geopolitico aggiunge un ulteriore livello di complessità. Teheran sta cercando di giocare una carta economica per evitare tensioni dirette con gli USA. La proposta arrivata dall'Iran riguarda un pacchetto di incentivi legati alle enormi riserve di petrolio, gas e minerali critici. L'idea è quella di spingere l'amministrazione guidata da Donald Trump a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per il programma nucleare. Il tempo stringe: esiste un ultimatum di 15 giorni per trovare un punto d'incontro.

Mentre i governi negoziano, le ombre del passato tornano a colpire Deutsche Bank.



Alcuni documenti del dipartimento di giustizia degli Stati Uniti hanno portato alla luce fatti inquietanti. L'istituto avrebbe ignorato numerosi segnali d'allarme pur di accogliere Jeffrey Epstein come cliente nel 2013. Questo accadeva proprio mentre JP Morgan decideva di interrompere ogni rapporto con lui. Jeffrey Epstein era già un condannato per reati sessuali, ma la banca scelse di non consultare il comitato per il rischio reputazionale. Gli uffici di compliance avevano segnalato pagamenti sospetti verso l'Europa dell'est, ma le segnalazioni rimasero lettera morta per anni. Christian Sewing, attuale CEO della banca, ha diffuso scuse ufficiali. Ma il danno d'immagine resta profondo.

Questo caso dimostra come la ricerca ossessiva del profitto possa accecare anche le strutture più solide. La trasparenza non è un optional. Le grandi aziende tecnologiche come Nvidia devono dimostrare la sostenibilità della AI nel lungo periodo. Allo stesso modo le banche devono provare di aver imparato la lezione.



Il mercato premia i numeri, ma la fiducia si costruisce sulla solidità dei controlli interni e sulla visione strategica a lungo termine. In un mondo interconnesso: ogni errore del passato può diventare un ostacolo per il futuro. Gli investimenti nell'intelligenza artificiale e le nuove strategie di espansione asiatica sono i motori del cambiamento, ma la stabilità del settore bancario globale rimane il cuore pulsante dell'economia.

Articolo del 26/02/2026




