Il paradosso di Nvidia e l'ombra del petrolio: perché i mercati globali restano col fiato sospeso

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Le borse in Asia hanno mostrato un timido sollievo, ma la cautela domina i futures in Europa e negli Stati Uniti.

Mentre i titoli tecnologici cercano una direzione, il panorama geopolitico aggiunge ulteriore complessità. I riflettori sono puntati su Ginevra, dove i negoziatori di USA e Iran si incontrano per il terzo round di colloqui dell'anno sul programma nucleare di Teheran. La tensione è palpabile: Washington ha rafforzato la propria presenza militare in Medio Oriente, segnalando una postura di massima allerta. Durante il discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente Donald Trump ha ribadito che, pur privilegiando la via diplomatica, non permetterà alla Repubblica Islamica di ottenere armi nucleari. Le autorità iraniane continuano a sostenere che le loro attività siano destinate esclusivamente a scopi civili, ma l'incertezza pesa come un macigno sul settore energetico.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Le ripercussioni sulle materie prime sono immediate. Il prezzo del greggio Brent rimane elevato proprio a causa dei timori per possibili interruzioni nelle forniture globali. Chi gestisce capitali nel comparto B2B guarda con preoccupazione a un eventuale conflitto, che potrebbe destabilizzare i costi logistici e di produzione su scala internazionale. Nondimeno, il mercato valutario offre un altro fronte di instabilità, concentrato in particolare sul destino dello Yen.

La valuta giapponese ha mostrato segni di debolezza, scivolando vicino ai minimi di due settimane. Questa dinamica è legata alle ultime mosse del governo di Tokyo, guidato dalla premier Sanae Takaichi, che ha indicato due accademici orientati verso il mantenimento di stimoli economici per entrare nel board della Bank of Japan (BOJ). La scelta ha sorpreso gli operatori, lasciando intendere una preferenza per una politica monetaria accomodante.

- Le vendite di Nvidia hanno superato i target fissati dai principali analisti del settore;

- Le tensioni tra USA e Iran mantengono alta la volatilità sul prezzo del petrolio;

- La Bank of Japan (BOJ) affronta un bivio cruciale tra rialzo dei tassi e stimoli;

- Il governatore Kazuo Ueda ha accennato alla possibilità di un incremento del costo del denaro nel breve termine;

- Le piazze finanziarie asiatiche hanno registrato una chiusura positiva, a differenza dei mercati occidentali.





Il quadro economico attuale dimostra che la crescita trainata dalla AI non è più un fenomeno capace di trascinare indistintamente ogni comparto. La selettività è diventata la parola d'ordine per chi opera sui mercati finanziari globali. In Giappone, nonostante le nomine governative, figure come Hajime Takata premono per un inasprimento graduale della politica monetaria, cercando di bilanciare la difesa della valuta con la crescita interna. La sinfonia dei mercati è oggi composta da note discordanti: da un lato la potenza di calcolo di Silicon Valley, dall'altro la cruda realtà della diplomazia internazionale e delle scorte di greggio. Il boom tecnologico non è più la marea che solleva tutte le barche, ma resta il perno attorno a cui ruotano le strategie delle grandi aziende e dei fondi d'investimento.

Articolo del 26/02/2026



