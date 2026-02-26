Il paradosso della fiducia in Italia: a febbraio le famiglie accelerano mentre le imprese frenano

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



Nonostante questa flessione, la solidità generale rimane evidente: i valori attuali restano decisamente superiori alla media registrata nel corso del 2025. Il mondo del B2B e della produzione industriale sta vivendo una fase di riassestamento. Il pessimismo colpisce in particolare il settore della manifattura e, in forma più lieve, quello dei servizi. Esiste però un’eccezione luminosa rappresentata dal comparto edile. Le costruzioni stanno vivendo un momento di forte espansione, tornando rapidamente sui livelli che non si vedevano dall'ottobre dello scorso anno. I dati dettagliati mostrano come la percezione del sistema Paese stia migliorando sensibilmente tra i cittadini. Il clima economico generale è balzato da 97,4 a 99,1, riflettendo una speranza diffusa nel futuro della nazione. Questa positività si riflette anche sulle aspettative a breve termine, ma incontra un limite quando si tocca la sfera privata. I giudizi sulla situazione economica personale e sulle possibilità effettive di risparmio rimangono infatti cauti. Analizzando le performance dei vari settori produttivi Italia, emergono differenze marcate:

- il comparto delle costruzioni vola passando da 99,9 a 103,1;

- il commercio al dettaglio segna un netto miglioramento da 102,5 a 105,1;

- i servizi di mercato registrano una contrazione scendendo da 103,5 a 102,2;

- la manifattura segna il calo più evidente passando da 89,2 a 88,5;

- il clima futuro dei consumatori cresce raggiungendo quota 93,1.

Nell'industria manifatturiera si osserva un peggioramento diffuso in tutte le sue componenti, segno di una congiuntura che richiede attenzione. Al contrario, le aziende che operano nelle costruzioni non solo vedono aumentare gli ordini, ma prevedono anche una decisa crescita dell'occupazione interna. Questo dinamismo si respira anche tra gli scaffali: nel commercio al dettaglio, ogni indicatore è orientato al rialzo, suggerendo che il clima economico Istat sia spinto da una voglia di acquisto che resiste alle incertezze globali. La fiducia imprese e consumatori rappresenta la bussola per capire dove si dirigerà l'economia nei prossimi mesi. Se da un lato le aziende del settore terziario segnalano meno ordini nel presente, le loro aspettative per i mesi a venire restano alte. Le famiglie, dal canto loro, sembrano aver messo da parte i timori più cupi sul sistema Italia, concentrandosi su una visione più solida della realtà circostante, benché le preoccupazioni sulla disoccupazione abbiano mostrato un lievissimo incremento.



Questa fotografia di febbraio ci consegna un Paese che non si ferma, ma che cambia pelle. La crescita delle costruzioni e del commercio compensa il rallentamento della manifattura, mantenendo l'indice di fiducia complessivo su livelli di sicurezza. La resilienza dei consumatori, unita alla vivacità di alcuni comparti chiave, suggerisce che la struttura economica italiana stia cercando un nuovo equilibrio tra la produzione industriale e la domanda interna.

