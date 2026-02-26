Il futuro della leadership a Milano: perché il World Business Forum 2026 è già sold out

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





La febbre per l'aggiornamento professionale ha portato a un risultato storico per il mercato italiano: i biglietti Platinum per il World Business Forum 2026 sono andati esauriti con ben nove mesi di anticipo. Le edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di 3.000 professionisti e 750 aziende, ma la prossima stagione promette di riscrivere ogni record di affluenza e qualità dei contenuti. Essere un WOBI member non significa solo partecipare a un evento, ma accedere a un ecosistema di crescita continua che include librerie digitali e opportunità di networking esclusivo tra Milano e Roma. L'obiettivo è chiaro: fornire strumenti che non rimangano teoria, ma che si trasformino in azioni concrete per il business quotidiano.

La stagione si aprirà ufficialmente il 20 marzo a Milano con un workshop pratico guidato da Marco Bertini, docente presso la Esade e profondo conoscitore delle dinamiche della Harvard Business School. L'attenzione sarà focalizzata sulla crescita aziendale centrata sul cliente: un approccio che permette di mappare il Customer Value Journey per ottimizzare i ricavi in modo tangibile.

I manager avranno la possibilità di confrontarsi con casi studio reali per migliorare le performance finanziarie delle proprie organizzazioni. In un contesto dove la concorrenza è globale, saper mettere il cliente al centro delle decisioni non è più un'opzione, ma una necessità strategica fondamentale.

Il 9 giugno segnerà un altro momento di svolta con il debutto in Italia di WOBI On AI & Business Transformation. Questo appuntamento non vuole essere un semplice convegno tecnologico: l'ambizione è quella di mostrare come la AI possa diventare un motore di cambiamento per ogni settore industriale. L'intelligenza artificiale non deve spaventare, ma essere governata per generare vantaggi competitivi. Tra i protagonisti sul palco figurano nomi di assoluto rilievo:

- Randi Zuckerberg, fondatrice di Zuckerberg Media;

- Mitchell Weiss, esperto di innovazione della Harvard Business School;

- Tricia Wang, consulente per le aziende Fortune 500;

Il culmine della stagione sarà il World Business Forum 2026, previsto per il 18 e 19 novembre a Milano. L'evento affronterà i pilastri della gestione moderna: talento, creatività, tecnologia e fiducia. La lista degli speaker conferma l'autorevolezza del forum, portando in città figure che hanno segnato la storia recente della politica, dello sport e dell'innovazione:

- Justin Trudeau, Primo Ministro del Canada dal 2015 al 2025;

- Paola Antonelli, figura di spicco del MoMA di New York;

- Carl Lewis, icona mondiale dell'atletica leggera;

- Chris Barton, creatore di Shazam;

- Zack Kass, proveniente dai vertici di OpenAI;

- Stephen M.R. Covey, esperto globale di fiducia nelle organizzazioni;

- Amy Gallo, coach ed esperta di dinamiche lavorative;

- Marcus Collins, stratega del marchio;

Trasformare le crisi in opportunità di crescita è il mantra che guiderà questa sessione, evidenziando come la solidità di una nazione passi anche attraverso la sua capacità di innovare nel settore della cura. La stagione 2026 di WOBI si conferma così come un appuntamento imperdibile per chi vuole guidare il cambiamento invece di subirlo. Le idee creative nascono dall'incontro di prospettive diverse: questo è il cuore pulsante di una comunità che continua a crescere e a investire nel futuro del lavoro.

