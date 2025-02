Unicredit vola sopra i 50 euro: Orcel verso un compenso record

Morgan Stanley ha espresso un giudizio "Equal-weight" su Unicredit, con un target price di 47 euro (in precedenza 45 euro). Lo scenario migliore è di 53 euro, il peggiore di 35 euro. Si prevede una lieve diminuzione del margine di interesse a causa dei tagli della BCE. I costi previsti sono stati aumentati dell'1% per il periodo 2025-27, ma gli accantonamenti sono stati ridotti del 15% quest'anno e del 10% successivamente, con un cost of risk di 20-24 punti base.

Atteso un payout ordinario superiore al 90%, con una distribuzione annua di 9 miliardi di euro fino al 2027. La remunerazione totale effettiva di Andrea Orcel è in aumento. Secondo la relazione sulle remunerazioni in vista dell'assemblea del 27 marzo, il suo compenso passerà dai 9,95 milioni di euro del 2023 a oltre 13 milioni di euro nel 2024, suddivisi in 3,6 milioni di euro di fisso, 7,2 milioni di euro di variabile e 2,2 milioni di euro in azioni una tantum per compensare i vincoli EBA del 2024.

Se raggiungerà gli obiettivi massimi, il suo compenso potrebbe arrivare fino a 16,4 milioni di euro quest'anno.

Unicredit ha anticipato al 27 marzo l'assemblea per approvare l'offerta pubblica di scambio (OPS) su Banco Bpm, proponendo un aumento di capitale con l'emissione di un massimo di 278 milioni di azioni ordinarie. Questo anticipo è motivato dalla volontà di avviare l'OPS su Bpm il prima possibile. Entro il 27 marzo è atteso il via libera della BCE, mentre nei giorni successivi è prevista la scadenza per il nulla osta della Consob. Se tutto procederà secondo i piani, l'OPS potrebbe iniziare verso metà aprile, in concomitanza con l'OPA di Bpm su Anima.

L'OPS su Piazza Meda prevede un concambio di 0,175 azioni Unicredit per ogni azione Bpm, valutando Bpm circa 8,80 euro, l'8% sotto il valore attuale del titolo.

Il mercato si aspetta un rilancio di circa un miliardo di euro. Orcel ha lasciato aperta questa possibilità, rimandando ogni discussione a dopo l'approvazione dei conti 2024. Le date dei cda di Unicredit e Bpm (6 e 7 maggio) saranno cruciali per valutare la resilienza dei numeri di Bpm in un contesto di tassi più bassi. Negli ultimi mesi, il rilancio implicito nelle quotazioni di Bpm si è ridotto, probabilmente a causa del timore legato all'applicazione del danish compromise sull'OPA Anima e agli sviluppi su altre operazioni. Un altro fattore importante sono le condizioni dell'OPA su Anima.

L'adesione all'OPA Anima ha raggiunto circa il 44,8% del capitale, condizionata al rilancio dell'OPA a 7 euro. Unicredit monitora attentamente il via libera della BCE all'applicazione del danish compromise, che consente un trattamento favorevole delle partecipazioni assicurative nei requisiti patrimoniali di una banca.



Il mancato ok potrebbe impattare negativamente sui ratio patrimoniali di Bpm, rendendola meno attraente. Dal quartier generale di Bpm e tra gli analisti prevale la convinzione che l'approvazione del *danish compromise* sia solo questione di tempo e che i benefici debbano riflettersi nei termini dell'offerta di Unicredit. Da inizio anno, il titolo Bpm è cresciuto del 22%, meno di Unicredit, riducendo il "rilancio implicito" a circa l'8%. Tra gli analisti, la maggioranza raccomanda l'acquisto di azioni Unicredit (68,2%), mentre il 22,7% consiglia di mantenerle e il 9,1% di venderle. Il prezzo obiettivo medio è di 49,6 euro. Alcuni analisti, come Equita (54 euro), Jp Morgan (53 euro) e Bnp Paribas (57 euro), vedono ancora spazio per la crescita.



Anche Barclays ha alzato il prezzo obiettivo a 50 euro dopo i conti 2024. Il gruppo bancario prevede una distribuzione totale superiore a 9 miliardi di euro, con un dividend payout del 50% e il resto in buyback. Barclays prevede una distribuzione ai soci di 9,1 miliardi di euro sugli utili 2025 e 9,3 miliardi di euro sugli utili 2027, ipotizzando un pagamento di dividendi del 50% e un buyback maggiore.