Nvidia: i risultati trimestrali decideranno il futuro dell'AI

Solitamente, le opzioni indicano una variazione del prezzo delle azioni di circa l'8%, in entrambe le direzioni, in caso di risultati sorprendenti. "Questo report sugli utili non riguarda solo Nvidia... Riguarda la possibilità che la rivoluzione dell'AI mantenga il suo ritmo vertiginoso", ha affermato Jacob Falkencrone, global head of investment strategy di Saxo. Fonti hanno riferito a Reuters che le aziende cinesi hanno aumentato gli ordini per il chip H20 di Nvidia, grazie alla forte domanda di modelli AI a basso costo, alleviando i timori di un calo della domanda di chip per AI causato da DeepSeek.

DeepSeek stessa sta accelerando il lancio del successore del modello R1, che ha reso famosa la startup il mese scorso, secondo tre persone a conoscenza della società.

È probabile che R2 preoccupi il governo degli USA, che considera la leadership nell'AI una priorità nazionale. La guerra tecnologica tra gli USA e la Cina è destinata a intensificarsi con l'amministrazione del presidente Donald Trump che prevede restrizioni più severe sulle esportazioni di semiconduttori verso la Cina. Trump ha già firmato un memorandum che limita gli investimenti cinesi negli USA in aree strategiche. Un funzionario governativo cinese ha affermato che Taiwan ha cercato di dare l'industria dei semiconduttori dell'isola agli USA come "souvenir" da usare come leva per cercare il sostegno di Washington. Gli investitori sembrano aver ignorato le crescenti tensioni per ora. Mercoledì, i prezzi delle azioni delle società quotate a Hong Kong sono aumentati del 2,5%, con i titoli tecnologici in rialzo del 3,7%, dopo essere diminuiti nella sessione precedente.

Anche le azioni nella Cina continentale sono aumentate. I rendimenti dei titoli del Tesoro degli USA sono rimbalzati dai minimi degli ultimi mesi dopo che la Camera dei Rappresentanti degli USA, controllata dai repubblicani, ha fatto avanzare il piano di riduzione delle tasse da 4,5 trilioni di dollari di Trump, dando un forte impulso alle sue priorità per il 2025. Le cupe prospettive economiche continuano a pesare sulla mente degli investitori, che hanno aumentato le scommesse su ulteriori tagli dei tassi di interesse quest'anno da parte della Federal Reserve. I futures sui fondi Fed indicano un allentamento di oltre 50 punti base previsto entro la fine dell'anno, rispetto ai circa 40 punti base di una settimana fa. Questo, a sua volta, ha indebolito il dollaro mercoledì.