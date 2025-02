Germania, perché lo spread sui bund preoccupa i mercati

Ma anche la Germania ha il suo spread. Non si tratta di un confronto con altri titoli di stato, dato che i Bund sono considerati i meno rischiosi dell'Eurozona, bensì con i tassi swap lungo la curva delle scadenze. Questi tassi, noti come Interest Rate Swaps (IRS), rappresentano i tassi di interesse a medio e lungo termine fissati in media dalle banche dell'unione monetaria per l'erogazione di finanziamenti, e fungono da parametro per la determinazione dei tassi sui mutui ipotecari. Dopo le elezioni, lo spread tra i titoli di stato tedeschi e i tassi swap ha raggiunto i massimi dal 2007. Ad esempio, il rendimento del Bund a 10 anni era del 2,49% contro il 2,40% dei tassi swap. Alla vigilia del voto, la differenza era inferiore: 2,46% contro 2,42%. È importante sottolineare che non si tratta di movimenti eclatanti e che non vi è una sfiducia del mercato verso la sostenibilità del debito tedesco.

I Credit Default Swaps (CDS) a 5 anni, che misurano il rischio di credito, rimangono stabili a soli 12 punti base, indicando un rischio percepito quasi nullo. L'allargamento dello spread è legato alle promesse fatte in campagna elettorale da Merz di aumentare gli investimenti pubblici per rilanciare l'economia tedesca, in recessione da due anni. Si parla di 200 miliardi di euro di maggiore spesa pubblica, destinati principalmente al riarmo e al potenziamento delle infrastrutture. Se il governo tedesco dovesse effettivamente aumentare gli investimenti in deficit, l'offerta di Bund sul mercato aumenterebbe, portando a un incremento dei rendimenti. Gli investitori, di fatto, si stanno preparando a questo scenario. Tuttavia, è bene precisare che 200 miliardi di euro rappresentano meno del 5% del PIL tedesco. Inoltre, non è detto che la futura maggioranza riesca a sospendere nuovamente la regola costituzionale sul "freno al debito", poiché è richiesta una maggioranza dei due terzi del Bundestag.