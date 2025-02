Borse europee in rialzo: accordo USA-Ucraina sulle terre rare accende la speranza

Piazza Affari si è distinta, consolidandosi ai massimi da fine 2007 e superando i 39.224 punti base, con un incremento dell'1,32%. Il settore bancario ha trainato il rally milanese, mentre Stellantis ha subito una flessione del 4,05% a seguito di risultati inferiori alle aspettative degli analisti e previsioni prudenti per l'anno in corso. Anche nel resto d'Europa si è respirata aria di ottimismo: - Francoforte: +1,83%, malgrado un calo della fiducia dei consumatori tedeschi (indice Gfk a -24,7 punti); - Madrid: +1,59%; - Parigi: +1,15%; - Londra: +0,73%; - Amsterdam: +0,25%. L'attenzione si concentra ora sulla preparazione di una difesa europea adeguata alle sfide globali, un tema che sta favorendo i titoli del settore. La premier Giorgia Meloni parteciperà a un vertice a Londra, mentre i leader dell'UE si incontreranno a Bruxelles per discutere un piano per rilanciare la difesa comune, con la possibilità di escludere le spese militari dal calcolo del deficit e incentivare gli investimenti privati.

Intanto, negli USA, il mercato guarda con interesse al piano del presidente Donald Trump per il taglio delle tasse e la sicurezza delle frontiere, approvato dalla Camera. Sul fronte commerciale, invece, destano preoccupazione le indagini sulle importazioni di rame, che hanno fatto aumentare i prezzi del metallo. Sul mercato dei cambi, l'euro-dollaro oscilla intorno a 1,05. Il bitcoin ha subito un calo, perdendo circa il 20% dal picco di gennaio, a causa della delusione degli investitori per la lentezza nell'attuazione delle riforme pro-criptovalute promesse da Trump. Tra le materie prime, il rame è in rialzo, mentre l'oro si mantiene stabile. I prezzi del gas ad Amsterdam continuano a scendere, ma l'UE ribadisce la volontà di non riprendere l'acquisto di gas russo.

Piazza Affari ha beneficiato in particolare del contributo del settore bancario, con Intesa Sanpaolo (+3,34%) e Unicredit (+3,09%) in evidenza.

Secondo Reuters, la BCE potrebbe dare il via libera a Unicredit per salire al 29,99% in Commerzbank entro marzo. Bene anche Bper (+2,76%) e Banco Bpm (+2,54%). La performance migliore di giornata è stata registrata da Campari (+3,37%), sostenuta dai risultati superiori alle aspettative di Anheuser-Busch InBev. In crescita anche Leonardo (+2,1%), mentre il ministro Giorgetti ha sollecitato un Recovery Plan per la difesa europea. Prysmian ha recuperato terreno (+2,33%), mentre Stellantis ha subito pesanti perdite. Saipem ha chiuso in rosso (-2,91%) dopo una giornata volatile, nonostante i risultati del quarto trimestre leggermente sopra le attese. Lo spread tra Btp a 10 anni e Bund di pari durata è sceso a 105 punti base, con rendimenti in calo.



Il titolo italiano ha chiuso al 3,49%, contro il 2,43% del titolo tedesco.