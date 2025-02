BP (British Petroleum) cambia rotta: meno investimenti green e focus su petrolio e gas

BP prevede di ridurre la spesa annuale in conto capitale (investimenti) a 13-15 miliardi di dollari entro il 2027, mirando contemporaneamente a 20 miliardi di dollari di disinvestimenti nello stesso periodo. Questo cambiamento si riflette in una riallocazione degli investimenti:

* aumento degli investimenti upstream in petrolio e gas a circa 10 miliardi di dollari all'anno da qui al 2027.

* incremento della produzione tra i 2,3 e i 2,5 milioni di barili al giorno equivalenti.

* investimenti nel downstream per circa 3 miliardi al 2027.

* riduzione strutturale dei costi per circa 2 miliardi.

Auchincloss ha chiarito: "Aumenteremo gli investimenti e la produzione upstream per produrre energia ad alto margine negli anni a venire e concentreremo il nostro downstream sui mercati in cui abbiamo posizioni integrate leader".

La compagnia britannica ha annunciato una riduzione significativa degli investimenti nella transizione energetica, portandoli a 1,5-2 miliardi di dollari l’anno, 5 miliardi in meno rispetto alle precedenti previsioni. Questo piano prevede una selezione più accurata degli investimenti, con una riduzione degli impieghi in biogas, biocarburanti e ricarica di veicoli elettrici, ma anche nelle partnership nelle energie rinnovabili e negli investimenti mirati in idrogeno e CCS (cattura e stoccaggio emissioni). Il numero uno del gruppo ha dichiarato: "Saremo molto selettivi nei nostri investimenti nella transizione, anche attraverso innovative piattaforme a bassa intensità di capitale". La nuova strategia implica obiettivi di sostenibilità più mirati. BP ha ridotto le emissioni di ambito 1 e 2 di circa il 38% rispetto al 2019, superando l’obiettivo del 20% previsto al 2025, e ha integrato la sostenibilità in diverse aree chiave e processi di gestione.

L’obiettivo di BP per il 2030 è ora la riduzione delle emissioni operative in un intervallo del 45-50% rispetto al livello di riferimento del 2019, concentrando gli obiettivi di sostenibilità su quelli più rilevanti per il successo a lungo termine delle sue attività e per la sua ambizione di raggiungere il net zero.