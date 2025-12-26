Settore calzaturiero italiano: exploit in volume ma fatturato 2025 atteso a 12,8 miliardi ( -3,1% sul 2024)





Il quadro generale rimane indubbiamente complesso, influenzato da scenari geopolitici instabili. "Nonostante l'assenza di miglioramenti significativi negli scenari geopolitici, la capacità delle nostre imprese di presidiare i mercati europei e di intercettare la domanda nelle aree più dinamiche, come il Medio Oriente, è la chiave per affrontare il 2026", afferma Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici. La contrazione attesa per la chiusura dell’anno è stimata in modo nettamente più leggero rispetto alle previsioni iniziali, con un fatturato settoriale di 12,8 miliardi di euro, in calo del -3,1%. Questo ammonta a circa 409 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente, un risultato che evidenzia la resilienza e la forza intrinseca del rilancio Made in Italy nel comparto moda.

Il vero cuore pulsante dell’analisi mercato calzature Italia risiede nel commercio estero. Nei primi otto mesi del 2025, il valore delle esportazioni calzature Made in Italy ha toccato i 7,72 miliardi di euro, registrando una lieve flessione del -1,3%.



Però, i volumi raccontano una storia differente, persino sorprendente. Sono stati spediti oltre confine ben 131,8 milioni di paia, che si traduce in un notevole incremento del +4,3% in quantità.

Questo recupero volumetrico è stato accompagnato da un riposizionamento strategico dei prezzi medi, scesi a 58,58 euro al paio, una diminuzione del -5,3%. Il dato suggerisce una normalizzazione dei listini dopo gli aumenti a doppia cifra registrati nel biennio 2022/2023, un fattore che può stimolare ulteriormente la domanda estera. L'Unione Europea si conferma la destinazione principale, assorbendo sette calzature esportate su dieci. Questa area non solo cresce in valore, segnando un +2,2%, ma anche in volume con un solido +7,6%.

I mercati chiave nell'UE registrano performance significative: la Germania si distingue con una crescita del +6% in valore e del +10% in paia; prestazioni positive sono state registrate anche in Spagna, Polonia, Belgio e Austria. Al di fuori dell’Europa, il Medio Oriente è l’area più dinamica.



Qui l'incremento complessivo in valore è stato del +13%, spinto in particolare dagli Emirati Arabi Uniti con un exploit del +20%. Bene anche la Turchia e il Messico, che mostrano un’ottima vivacità per i prodotti di lusso italiani.

Ciononostante, il Far East continua a soffrire profondamente, registrando una contrazione superiore al -20% sia in volume che in valore. Questa crisi è dovuta principalmente al forte rallentamento della Cina, con un -24,6% in valore, ma anche da tutti gli altri mercati asiatici principali come Hong Kong, Giappone e Sud Corea. L'area CSI, sempre penalizzata dal conflitto in corso, segna un -9,2%, con la Russia in calo del -17,8%.

Gli Stati Uniti, un mercato cruciale per la fascia alta del settore calzaturiero italiano, restano sotto stretta osservazione. Il mercato USA chiude gli otto mesi con un aumento in valore del +2,9%, un dato positivo che nasconde una preoccupante diminuzione delle quantità vendute, pari al -4,2%. La cautela è massima per quanto riguarda l’impatto dei dazi fissati dall'accordo USA-UE.



Ad oggi, il 55% degli operatori associati che effettuano esportazioni calzature Made in Italy verso gli Stati Uniti non ritiene irrilevanti gli effetti di queste tariffe, con punte di forte criticità segnalate da un’azienda su cinque.

Parallelamente, le importazioni sono aumentate del +12,8% in quantità. Questo aumento, che porta a 271,6 milioni di paia importate, non è legato a consumi interni più vivaci, che sono rimasti sostanzialmente piatti. È dovuto invece al potenziamento dei flussi logistici per la riesportazione, specialmente nel segmento dello sportswear.

Sul fronte interno, la produzione industriale sconta ancora le difficoltà accumulate nella prima parte dell’anno, con l’indice ISTAT che mostra un -8,5% nei primi nove mesi. Nonostante un terzo trimestre positivo (+2% in quantità), gli acquisti delle famiglie italiane sono riusciti a pareggiare i livelli del 2024, ma rimangono distanti dal periodo pre-Covid, con un -7,7%.

Il lungo periodo di congiuntura sfavorevole ha inevitabilmente modificato la demografia d’impresa.



A fine settembre, il numero di calzaturifici attivi è calato del -3,4%, con una diminuzione del -2,3% anche negli addetti, considerando sia l'industria che l'artigianato.

Però, si registrano segnali di normalizzazione sul fronte del lavoro grazie all'uso degli ammortizzatori sociali. Dopo un picco nel primo trimestre (+66%), le ore di Cassa Integrazione autorizzate nella filiera pelle sono diminuite del -20% nelle due frazioni successive, chiudendo il cumulato a nove mesi con un aumento complessivo del +2,5%.

I distretti più colpiti sono gestiti con prudenza in attesa della ripresa: la Toscana è in testa per ricorso agli ammortizzatori con 9,1 milioni di ore, un aumento del +56,8%; segue la Campania con un calo del -14,2%; le Marche registrano un incremento del +10,8%. Questo approccio proattivo nella gestione della forza lavoro suggerisce che le aziende stanno preservando le competenze essenziali in vista di un 2026 che potrebbe segnare la vera svolta per l'analisi mercato calzature Italia.