Legge di Bilancio 2026: tutto quello che c'è da sapere, per aziende, famiglie, tasse e pensioni



Ciononostante, il testo è stato approvato solo dopo l’eliminazione di ben cinque punti considerati problematici anche, secondo alcune indiscrezioni, dal Quirinale. La nuova disciplina, destinata a entrare pienamente in vigore dal 2026, ridisegna il panorama fiscale e previdenziale italiano, introducendo benefici per alcune fasce di reddito ma anche nuovi oneri significativi per cittadini e imprese.

L’imposta sui redditi, l’IRPEF, è la protagonista centrale del pacchetto fiscale. Si parla di un taglio da quasi 3 miliardi di euro l’anno, un alleggerimento che mira a sostenere il potere d’acquisto. L’aliquota prevista sui redditi lordi fino a 50.000 euro scende dal 35% al 33%. Questo beneficio si estende, in proporzione, anche ai redditi più elevati, annullandosi solo oltre i 200.000 euro annui. L'effetto massimo si traduce in un risparmio di 440 euro l’anno per i contribuenti interessati. Però, l’alleggerimento fiscale per i lavoratori è bilanciato da un sensibile aumento di ben sette diversi tributi. Una delle decisioni più discusse riguarda le accise sul gasolio, che vengono equiparate a quelle sulla benzina per motivazioni ambientali, con un aumento di 4,05 centesimi al litro.



Questa mossa dovrebbe generare mezzo miliardo di euro l'anno. Altre entrate sono attese dalla nuova imposta di 2 euro su ogni pacco in arrivo da Paesi extra-UE con valore inferiore a 150 euro, per un gettito che nel 2026 è stimato in 320 milioni. Prosegue inoltre il tradizionale incremento sui tabacchi: 15 centesimi in più da gennaio, seguiti da ulteriori aumenti nel 2027 e nel 2028. Aumenta anche l’aliquota per la polizza infortuni e assistenza stradale dell’Rc auto, con un gettito di 115 milioni di euro. Molto rilevante in ottica finanziaria è il raddoppio della Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie sui mercati, che passa dallo 0,1% allo 0,2%. Le grandi città d’arte, come Roma, Milano o Venezia, avranno la facoltà di aumentare la tassa di soggiorno fino a 12 euro al giorno per pernottamento, con un extra di 5 euro nei Comuni interessati dai giochi olimpici. Infine, la tassazione sulle criptovalute subirà un ritocco, salendo dal 26% al 33%.

Il comparto previdenziale registra cambiamenti profondi e controversi. Si sbriciola la cosiddetta linea Maginot del centrodestra sul tema, con l'età pensionabile (ferma a 67 anni da tempo) che vedrà un aumento di un mese nel 2027 e di altri due mesi nel 2028.



La misura più significativa è l’addio definitivo a Opzione donna, l’unico canale di quiescenza anticipata destinato specificamente alle lavoratrici, che ha permesso a circa 190.000 persone di accedere prima all'uscita. Sono state fortunatamente cassate altre norme ritenute penalizzanti, come l’estensione della "finestra" per le uscite anticipate e la stretta sul riscatto della laurea. Ciononostante, sono stati tagliati circa 40 milioni di euro destinati a garantire l’accesso anticipato per i lavoratori precoci.

Interessante la stretta sul Trattamento di fine rapporto e sui fondi pensione, temi cruciali per la pianificazione aziendale. Dal 1° luglio 2026, per i neoassunti del settore privato, scatterà il meccanismo del "silenzio-assenso" per il conferimento del TFR ai Fondi pensione, a meno di diversa indicazione entro 60 giorni. Allo stesso tempo, però, viene eliminata la possibilità di usare le somme maturate in questi fondi per accedere alla pensione di vecchiaia in via anticipata a 64 anni, anche se con 20 anni di contributi e nel regime contributivo pieno.



Un cambiamento di rotta rispetto a quanto stabilito solo un anno fa, giustificato dal Ministro Giorgetti con la scarsa adesione alla misura precedente. L’estensione della platea delle aziende obbligate a conferire il TFR al fondo INPS si allarga:

- dal prossimo anno toccherà alle imprese con 60 dipendenti;

- in seguito alle aziende con 50 addetti;

- dal 2032 saranno incluse anche le realtà più piccole, con 40 dipendenti.

La Legge di Bilancio 2026 Imprese riserva un ampio pacchetto di incentivi del valore complessivo di 3,5 miliardi di euro, soprattutto focalizzato sulla transizione tecnologica e territoriale. Viene confermato l’iper-ammortamento Transizione 5.0 su base triennale, mirato agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 30 settembre 2028 su prodotti made in Europa. Questo stanziamento accresce le risorse per il credito d'imposta richiesto per la Transizione 5.0 e rifinanzia la vecchia Transizione 4.0, i cui fondi erano andati esauriti, con 1,3 miliardi di euro totali. Inoltre, sono previsti 532,64 milioni di euro per la ZES, la Zona Economica Speciale unica del Meridione.



Per quanto riguarda la tassazione interaziendale, dal 2028 sarà introdotta la ritenuta d'acconto per i pagamenti tra le imprese, con un’aliquota iniziale dello 0,5% che salirà all'1% dal 2029. Le risorse per gli incentivi relativi ai processi di aggregazione aziendale verranno incrementate per il biennio 2027/2028.

Non mancano però i tagli: le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione subiscono una riduzione di 300 milioni di euro nel 2026, e di ulteriori 100 milioni per ciascuno degli anni successivi. Altri 780 milioni di euro, precedentemente programmati per gli investimenti connessi al Ponte sullo Stretto di Messina, sono stati posticipati al 2032 e al 2033.

Il settore finanziario e assicurativo è chiamato a contribuire in misura maggiore, con circa 11 miliardi di euro nel triennio. Gli istituti di credito vedranno un aumento dell'IRAP di due punti percentuali, un differimento delle DTA, i crediti fiscali differiti, che comporterà un maggiore esborso nell’immediato, e una riduzione della deducibilità delle perdite pregresse. L'aumento dell'IRAP si applica anche alle assicurazioni, le quali devono versare inoltre 1,3 miliardi di euro aggiuntivi tramite un acconto sul contributo relativo al premio delle assicurazioni di veicoli e natanti.



Sul fronte della tregua fiscale, la Lega ha spinto fortemente per l’introduzione della cosiddetta Rottamazione cartelle esattoriali B2B, la quinquies. Questa misura consente di estinguere i debiti maturati e notificati tramite cartella esattoriale tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o spalmato su nove anni e 54 rate bimestrali da un minimo di 100 euro, con un tasso d’interesse ridotto dal 4% al 3%. Si potrà aderire alla nuova sanatoria entro aprile del prossimo anno e il primo pagamento è atteso per luglio 2026. La misura dovrebbe generare 9 miliardi di euro nel decennio 2026-2036. Però, a differenza delle rottamazioni precedenti, il contribuente decadrà dal beneficio in caso di mancato versamento di due rate, anche non consecutive.

Per le famiglie e la scuola, la novità più saliente riguarda l’ISEE: la prima casa d'abitazione, fino a un valore di 200.000 euro nelle 12 città principali (o 91.500 euro nelle altre), esce dal computo del reddito ISEE, ma solo ai fini della richiesta di specifici benefici, come l’Assegno unico per i figli.



È previsto un incremento di 2.500 euro nel valore esente per ogni figlio convivente successivo al primo. Vengono stanziati 20 milioni per il bonus sui libri scolastici destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 30.000 euro. Un’ulteriore e rilevante novità scolastica è l’introduzione di un bonus fino a 1.500 euro per studente, per i nuclei con lo stesso tetto di reddito che scelgono le scuole paritarie per le medie o il primo biennio delle superiori. Viene chiarito in via definitiva che gli istituti non statali, purché svolgano attività non commerciale e richiedano una retta inferiore al costo medio per studente, non sono tenuti al versamento dell’IMU.

Nel comparto immobiliare, la gestione degli affitti brevi è stata oggetto di aspri confronti. Alla fine si è raggiunta una quadra sull’aliquota della cedolare secca: rimane al 21% per il primo immobile, ma sale al 26% dal secondo immobile in poi. Dal terzo immobile, scatta la tassazione piena prevista per l'attività di impresa. Relativamente ai bonus casa, il Superbonus 110% è ormai un ricordo, ma resta confermato il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa.



Il beneficio scende al 36% per le altre abitazioni. Prorogato anche il Sismabonus, specialmente per le aree sismiche del Centro Italia.

Nel mondo del lavoro, il fondo per detassare i premi di produttività aziendale, pari a 200 milioni annui, è stato esteso anche alle somme erogate come partecipazione agli utili. Per entrambe le voci si applicherà un’imposta ridotta all’1%, entro il tetto di 5.000 euro. Un’altra norma di rilievo incrementa la tassazione sostitutiva, fissata al 5%, sugli aumenti stabiliti nei rinnovi contrattuali, ma ne amplia l’efficacia: il tetto di reddito per l’applicazione è salito da 28.000 a 33.000 euro, e la misura, pensata inizialmente per il biennio 2025-2026, è stata estesa anche al 2024.

Dal 2027 arriverà il "Bonus Valore Cultura", con uno stanziamento di 180 milioni, che andrà a sostituire la 18App: sarà una carta elettronica assegnata automaticamente ai maturandi per l'acquisto di libri, concerti o musei.