Tecnologia italiana in mostra: ecco le 46 startup al CES di Las Vegas 2025

C'è anche spazio per i picosatelliti, piccoli satelliti per le comunicazioni dell'Internet of Things (IoT). Per quanto riguarda la mobilità, spiccano i supercondensatori per veicoli elettrici e un robotaxi a guida autonoma gestibile da remoto.

Non mancano le soluzioni per il marketing e il business. Tra queste, piattaforme per creare contenuti per la formazione aziendale e per gestire comunità di utenti che realizzano video per campagne. L'attenzione alla sostenibilità è alta, con tecnologie per la produzione di energia da pannelli solari portatili, sistemi per monitorare i gas inquinanti e soluzioni IoT per ridurre i costi energetici delle industrie. Altre tecnologie mirano a migliorare la produzione, come la manifattura additiva. La salute è un altro settore chiave, con tecnologie basate sull'AI per supportare medici e pazienti, anche nel settore veterinario.

Il padiglione italiano si troverà nell'Eureka Park, l'area del CES dedicata alle startup. Le aziende provengono da 14 regioni italiane, con una forte presenza della Sardegna e del Piemonte. L'Area Science Park è partner della missione e offre formazione alle startup. Il padiglione ospiterà anche discussioni con esperti del settore e sessioni di presentazione (pitch) per massimizzare le opportunità di business e visibilità.

Le startup presenti, rigorosamente in ordine alfabetico, sono: 221e, 3dnextech, AI4IV, Apogeo Space, Certy, Coderblock, Èlevit, EMC Gems, Enphos, Eye2Drive, Friendz, Ganiga, GeniAi, Icarus, In Quattro, Innova, Kintana, Laika, Levante, Lieu.city, Mathclick, MIA, Novac, Planybuild, PopulaRise, Proke, Radoff, Rem Montenapoleone, SeismicGuard, Sensor ID, SLY, SnapAll, SpaceVerse, The Thinking Clouds, Tinental, TokNox, ToMove, Travel Verse, Truesense, TUC, Viber Alert, Viralba, Volumio, WiData, WhoTeach, Zephorum.