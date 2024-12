Regali indesiderati? uno su tre li rivenderebbe subito online!

Molti oggetti comuni sono classificati come pericolosi per il trasporto. Pensiamo ai profumi per ambiente o persona, spesso spediti tramite e-commerce o preparati in casa. Questi sono liquidi infiammabili e soggetti a precise normative.

Quindi, sapere se un prodotto è considerato pericoloso è fondamentale per l'imballaggio e la segnalazione del pacco. Un normale imballaggio non è sufficiente. Servono imballaggi specifici, spesso omologati ONU, creati secondo le normative per il trasporto di merci pericolose. L'imballaggio e la segnalazione variano in base al tipo di merce, alla quantità e al mezzo di trasporto (strada, ferrovia, mare, aereo), secondo regolamenti come l'ADR.

Durante il periodo natalizio, molti prodotti pericolosi viaggiano. Non solo fuochi d'artificio, ma anche profumi, fragranze per l'ambiente, batterie al litio e i dispositivi che le usano.

Questi articoli richiedono procedure di sicurezza, soprattutto nelle spedizioni tra aziende e consumatori (B2C).

Cosa fare se dobbiamo spedire questi prodotti dal nostro e-commerce a un cliente, a un salone di bellezza o dal produttore al distributore? Bisogna rispettare le normative sul trasporto di merci pericolose. Ciò significa gestire attentamente le spedizioni, con imballaggi ed etichette corretti. È consigliabile consultare esperti per usare imballaggi appropriati. Questa precauzione non solo garantisce la sicurezza di merci e persone, ma previene fermi merce e sanzioni, assicurando consegne puntuali e risparmi sui costi.

Anche quando si restituisce un acquisto online, l'imballaggio è fondamentale, perché si rischia di violare le normative e mettere in pericolo le persone e il trasporto della merce.