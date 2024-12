Mercato del lavoro USA a novembre 2024: calano richieste di sussidi di disoccupazione ma più difficile trovare lavoro

000 unità, arrivando a 219.000, nel periodo conclusosi il 21 dicembre. Il Dipartimento del Lavoro lo ha comunicato giovedì. Gli economisti avevano previsto 224.000 richieste per quella settimana.

I dati sulle richieste di sussidio sono stati piuttosto instabili dopo il giorno del Ringraziamento. Secondo gli economisti, ciò è dovuto a fattori stagionali, legati all'aumento dei lavoratori temporanei assunti per le festività. Comunque, il livello delle nuove richieste di sussidio è in linea con la media dell'ultimo anno, poco più di 220.000. Non ci sono indicazioni di un aumento, dato che i licenziamenti rimangono contenuti.

Nel frattempo, le persone che hanno perso il lavoro faticano a trovarne uno nuovo. Rimangono quindi a ricevere i sussidi per un periodo più lungo, facendo crescere il numero di coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione per più di una settimana.

Il numero di persone che ricevono i sussidi dopo la prima settimana di assistenza, un indicatore dell'attività di assunzione, è aumentato di 46.000 unità, arrivando a 1,910 milioni. Si tratta del dato più alto dal novembre 2021. Questo dato si riferisce alla settimana conclusasi il 14 dicembre. Gli economisti avevano previsto un livello di richieste continuative di 1,880 milioni.

La durata media della disoccupazione, a novembre, è stata di 23,7 settimane, la più lunga dall'aprile 2022. È aumentata costantemente negli ultimi mesi, partendo da meno di 20 settimane ad aprile. Ciononostante, il livello di richieste continuative è di circa 100.000 unità superiore rispetto a un anno fa. Negli ultimi 12 mesi c’è stato un lieve aumento, ma finora non ha mostrato segnali di impennata, come accade in genere quando il mercato del lavoro peggiora.

I dati sulle richieste continuative coincidono con la settimana di rilevazione per il rapporto di dicembre sulle buste paga non agricole, che sarà pubblicato il 10 gennaio.

Questo suggerisce che il ritmo delle assunzioni è probabilmente rallentato questo mese rispetto ai 227.000 posti di lavoro creati a novembre.

Si prevede attualmente che ci saranno 170.000 nuovi posti di lavoro nel rapporto sull'occupazione di dicembre.

È improbabile che gli ultimi dati sulle richieste di sussidio, da soli, influenzino le decisioni dei funzionari della Fed. La scorsa settimana, hanno abbassato i tassi di interesse per la terza volta da settembre. Hanno anche segnalato che probabilmente si prenderanno una pausa da ulteriori riduzioni, visto che i rischi tra il mercato del lavoro e l'inflazione sono considerati in equilibrio.

Dopo le preoccupazioni sul mercato del lavoro che avevano spinto i responsabili politici ad avviare i tagli dei tassi, i dati successivi hanno dato loro maggiore sicurezza che il mercato del lavoro si stia raffreddando in modo ordinato.



Allo stesso tempo, i progressi nel riportare il tasso di inflazione all’obiettivo del 2% si sono arrestati. Per questo motivo, i funzionari hanno deciso di adottare un atteggiamento di attesa in merito a futuri adeguamenti dei tassi di interesse.