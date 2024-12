Ecco le azioni italiane che dal 2021 stanno battendo il rendimento dei Bitcoin

UniCredit, ad esempio, ha guadagnato quasi il +400%, più del doppio rispetto al Bitcoin. Anche Leonardo, forte della crescente domanda nel settore della difesa, è salita del +341%. Persino OVS ha superato le performance del Bitcoin. Le società che hanno fatto meglio della criptovaluta in questo periodo sono spesso legate all'economia tradizionale.

Il settore bancario, in particolare, ha visto ottime performance. Banco BPM (+327%), Bper Banca (+309%) e Popolare di Sondrio (+263%) hanno beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse e della solidità del settore. Ma non solo le banche hanno brillato; D'Amico International Shipping (+341%) e Maire Tecnimont (+347%) hanno registrato ottimi risultati nei loro rispettivi settori, così come TXT e-Solutions nel settore tecnologico.

Ovviamente, queste performance passate non garantiscono che questi titoli continueranno a battere il Bitcoin in futuro. Questo dimostra che non è necessario puntare solo su asset rischiosi come le criptovalute per ottenere ottimi rendimenti. A volte, le migliori opportunità si trovano in aziende solide e conosciute che operano a Piazza Affari. Il Bitcoin continuerà ad attrarre l'attenzione, ma ignorare i "campioni nascosti" della nostra borsa potrebbe essere un errore.

In pratica, non serve puntare solo su asset rischiosi per ottenere performance straordinarie, anche l'ordinario "sotto casa" può dare grandi frutti.