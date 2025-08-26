Wall Street reagisce: il terremoto alla Federal Reserve dopo la mossa di Trump su Lisa Cook



I rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine hanno registrato un aumento, segno di una cautela diffusa tra gli investitori. Contestualmente, l'indice del dollaro, che misura la forza della valuta statunitense rispetto a un paniere delle principali valute mondiali, ha ceduto lo 0,3%. Questo movimento suggerisce una reazione misurata, ma palpabile, degli operatori di mercato. La situazione ha evidenziato come le dinamiche politiche possano influenzare profondamente le aspettative economiche. La governatrice Lisa Cook non ha esitato a replicare con determinazione alla decisione dell'ex presidente. Ha dichiarato con fermezza: "Il presidente Trump ha invocato una ‘giusta causa’ per licenziarmi, quando non ce n'è alcuna per legge, e non ha l'autorità per farlo." Il suo messaggio è stato chiaro. Ha inoltre specificato: "Non mi dimetterò e continuerò a servire l'economia americana come faccio dal 2022." La sua posizione irremovibile aggiunge un ulteriore strato di complessità allo scenario. Sul fronte dei mercati azionari, l'apertura ha rivelato un andamento misto.



Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un lieve incremento di 4,89 punti, corrispondente a un modesto +0,01%. Il più ampio indice S&P 500 ha invece registrato una minima flessione, scendendo di 0,28 punti (-0,00%). Il Nasdaq Composite, barometro del settore tecnologico, ha mostrato una leggera crescita di 4,7 punti, pari a un +0,02%. Questi numeri, seppur contenuti, raccontano di un mercato che osserva con attenzione, cercando di interpretare le implicazioni a lungo termine di questa battaglia politica che coinvolge una delle istituzioni economiche più importanti degli Stati Uniti.