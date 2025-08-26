Wall Street reagisce: il terremoto alla Federal Reserve dopo la mossa di Trump su Lisa Cook

Wall Street reagisce: il terremoto alla Federal Reserve dopo la mossa di Trump su Lisa Cook

Un'inattesa mossa politica ha messo in subbuglio i mercati finanziari globali, concentrando l'attenzione sulla Federal Reserve e sul suo futuro. La decisione dell'ex presidente Donald Trump di rimuovere la governatrice Lisa Cook ha scatenato reazioni immediate, delineando un quadro di incertezza che si riflette chiaramente sulle quotazioni di Wall Street e sui valori dei titoli del Tesoro. Questa notizia ha introdotto un elemento di instabilità in un contesto già delicato, ponendo interrogativi sulla continuità e sull'indipendenza dell'istituzione monetaria statunitense. A dispetto di un annuncio così rilevante, Wall Street ha mostrato una sorprendente compostezza all'avvio delle contrattazioni.



I rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine hanno registrato un aumento, segno di una cautela diffusa tra gli investitori. Contestualmente, l'indice del dollaro, che misura la forza della valuta statunitense rispetto a un paniere delle principali valute mondiali, ha ceduto lo 0,3%. Questo movimento suggerisce una reazione misurata, ma palpabile, degli operatori di mercato. La situazione ha evidenziato come le dinamiche politiche possano influenzare profondamente le aspettative economiche. La governatrice Lisa Cook non ha esitato a replicare con determinazione alla decisione dell'ex presidente. Ha dichiarato con fermezza: "Il presidente Trump ha invocato una ‘giusta causa’ per licenziarmi, quando non ce n'è alcuna per legge, e non ha l'autorità per farlo." Il suo messaggio è stato chiaro. Ha inoltre specificato: "Non mi dimetterò e continuerò a servire l'economia americana come faccio dal 2022." La sua posizione irremovibile aggiunge un ulteriore strato di complessità allo scenario. Sul fronte dei mercati azionari, l'apertura ha rivelato un andamento misto.


Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un lieve incremento di 4,89 punti, corrispondente a un modesto +0,01%. Il più ampio indice S&P 500 ha invece registrato una minima flessione, scendendo di 0,28 punti (-0,00%). Il Nasdaq Composite, barometro del settore tecnologico, ha mostrato una leggera crescita di 4,7 punti, pari a un +0,02%. Questi numeri, seppur contenuti, raccontano di un mercato che osserva con attenzione, cercando di interpretare le implicazioni a lungo termine di questa battaglia politica che coinvolge una delle istituzioni economiche più importanti degli Stati Uniti.


Wall Street reagisce: il terremoto alla Federal Reserve dopo la mossa di Trump su Lisa Cook
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie