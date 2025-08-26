Trump contro la Fed e il voto di fiducia in Francia: cosa sta accadendo sui mercati



Ha chiesto il licenziamento immediato della governatrice della Fed, Lisa Cook, accusandola di falsificazione di documenti. Sebbene la Cook abbia ribadito la sua intenzione di non dimettersi, affermando che il presidente non ha l'autorità per rimuoverla prima della scadenza del suo mandato nel 2038, la notizia ha provocato una scossa. I mercati hanno reagito inizialmente con un calo significativo, per poi recuperare solo in parte, mentre una sensazione di nervosismo palpabile persiste.

Questa mossa, per il momento solo un annuncio sui social media, ha riacceso il timore di una crisi istituzionale a Washington, un'ombra che sembrava essersi diradata. Di conseguenza, il sentimento di Sell America

- – ovvero la tendenza a disinvestire dagli Stati Uniti – è tornato a farsi sentire, con gli investitori che alleggeriscono le loro posizioni rialziste. Molti operatori finanziari cercano attivamente alternative al dollaro, la valuta di riserva mondiale, e ai Titoli del Tesoro statunitensi.



Ogni percezione di un'erosione dell'indipendenza della Fed potrebbe accelerare questo spostamento. Anche S&P Global Ratings ha segnalato questa preoccupazione all'inizio del mese, pur confermando il rating AA+ per gli Stati Uniti, un punteggio mantenuto dal 2011, quando la prima economia mondiale fu declassata da AAA.

Le tensioni non hanno risparmiato i Treasuries, il dollaro e l'oro. Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è salito al 4,30%, e il dollaro si è indebolito rispetto all'euro, che ha toccato 1,1633. Questa debolezza del biglietto verde ha spinto al rialzo il prezzo dell'oro spot, che ha guadagnato lo 0,3% arrivando a 3.375,29 dollari l'oncia, con i futures che hanno segnato un aumento dello 0,17% a 3.423 dollari l'oncia. I prezzi spot del metallo prezioso hanno brevemente toccato il massimo da oltre due settimane, arrivando a 3.386,49 dollari l'oncia.

L'euforia per i possibili tagli dei tassi USA, alimentata in precedenza dalle dichiarazioni di Powell, si è poi attenuata.



A Wall Street sono rimasti i dubbi sul ritmo delle riduzioni, in attesa dei dati sull'inflazione attesi per venerdì e di quelli sul mercato del lavoro della prossima settimana. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i trader di future sui Fed Funds stimano una probabilità dell'83% di un taglio dei tassi a settembre.

Ancora più vicini e di forte impatto sono i risultati trimestrali di Nvidia, previsti per domani dopo la chiusura delle contrattazioni negli USA. Questi rappresenteranno un test cruciale per l'intero settore dell'AI (Artificial Intelligence). Il titolo Nvidia è salito dell'1% ieri. Considerando che l'azienda incide per circa l'8% sull'indice S&P 500, i suoi risultati influenzano un vasto numero di investitori americani che utilizzano fondi indicizzati. Tutti e tre gli indici di Wall Street hanno chiuso in calo ieri: l'S&P 500 ha perso lo 0,43%, il Nasdaq Composite lo 0,22% e il Dow Jones Industrial Average lo 0,77%.



Gli attacchi di Trump alla Fed si sono manifestati anche sui Titoli del Tesoro a lungo termine, che hanno mostrato un calo, mentre il debito a breve termine, più sensibile a un taglio dei tassi, ha resistito.

Contemporaneamente, il fronte europeo è sotto pressione a causa della fragilità politica in Francia. Il primo ministro francese, François Bayrou, ha annunciato la sua intenzione di chiedere un voto di fiducia al governo, citando un rischio immediato

- di sovraindebitamento che minaccia il Paese. Questo scenario potrebbe teoricamente portare alla caduta del governo francese già il prossimo mese. A ciò si aggiungono le nuove minacce tariffarie lanciate da Trump contro i Paesi che applicano tasse digitali, un ulteriore grattacapo per l'Unione Europea. Il Bitcoin intanto è scivolato sotto la media a 100 giorni.

La decisione di Bayrou ha provocato una svendita di asset francesi. Il partito di estrema destra Rassemblement National, il partito di sinistra France Unbowed e i Verdi hanno già dichiarato che voteranno contro la mozione l'8 settembre, mentre i socialisti non appoggeranno il governo.



Se la maggioranza dei parlamentari voterà contro Bayrou, sarà costretto a presentare le dimissioni del suo esecutivo. Il fallimento di un altro governo francese – il precedente primo ministro, Michel Barnier, è durato appena 90 giorni – evidenzierebbe la posizione precaria del presidente Emmanuel Macron, il cui partito e i suoi alleati hanno perso la maggioranza parlamentare nel 2024. Il Rassemblement National di Marine Le Pen, che in quella votazione è diventato il partito più grande nella camera bassa, ha già chiesto nuove elezioni. Sì, è un rischio, ma il rischio supremo è non fare nulla, ha dichiarato Bayrou ai giornalisti a Parigi ieri. Non si può uscire da questa situazione se non siamo coraggiosi.

Il rendimento dei titoli francesi a 10 anni è salito di nove punti base al 3,51%, contagiando anche il resto del mercato obbligazionario. Lo spread, il premio di indebitamento del Paese rispetto alla Germania, si è ampliato di cinque punti base, chiudendo a 75 punti base, il livello più alto da aprile e in aumento rispetto ai 65 di fine luglio.



I rendimenti dei titoli di Stato francesi a 10 anni sono ora tra i più alti dell'Unione Europea, avendo già superato quelli di Paesi un tempo al centro della crisi del debito sovrano europeo, come la Grecia e il Portogallo. Le mosse di ieri li hanno lasciati circa otto punti base al di sotto di quelli dell'Italia. Ieri il paniere di azioni Barclays contenente le società più esposte ai rischi interni francesi, incluso il bilancio del governo, è sceso del 2,9%.

Bayrou ha indetto il voto di fiducia nel tentativo di consolidare il sostegno dopo aver affrontato resistenze contro i 44 miliardi di euro (51 miliardi di dollari) di tagli alla spesa e aumenti delle tasse, che considera essenziali per evitare il disastro per le finanze pubbliche francesi. Ha anche proposto di abolire due festività nazionali francesi, suscitando il disprezzo dell'opposizione. Il ministro delle Finanze francese, Eric Lombard, in un'intervista radiofonica, ha dichiarato: Vogliamo evitare il rischio di un intervento del FMI nel caso in cui il Governo cada ma non posso fare finta che questa eventualità non esista.



Lombard ha anche affermato di essere certamente non rassegnato

- all'idea che il governo di minoranza del Primo Ministro, François Bayrou, cada il prossimo mese.

Le Borse europee sono in calo. Il Dax ha perso lo 0,43%, il FTSE 100 lo 0,71%, il FTSE MIB l'1,15% a 42.732 punti. Il calo più pronunciato si osserva sul CAC 40 di Parigi, che perde oltre il 2%, a causa dei timori per una caduta del governo. Sul listino milanese, le banche sono state pesanti, in particolare:

- Intesa Sanpaolo (-1,69% a 5,54 euro);

- La Popolare di Sondrio (-1,71% a 12,62 euro);

- Mediobanca (-1,35% a 21,26 euro).

Eni ha chiuso sulla parità a 15,25 euro. La sua controllata norvegese Vår Energi ha raggiunto una produzione giornaliera di petrolio e gas pari a 400.000 barili equivalenti al giorno, in anticipo rispetto alle previsioni, da circa 350.000 comunicati a metà luglio. Intanto, il dipartimento regionale per l'ecologia del Kazakistan prosegue con una multa di circa 4,4 miliardi di dollari nei confronti del consorzio internazionale NCOC – di cui fa parte il gruppo italiano – che sviluppa il gigantesco giacimento petrolifero di Kashagan tra lunghe battaglie legali.





Stellantis (-0,73% a 8,509 euro) ha raggiunto un accordo con i sindacati per attivare contratti di solidarietà, che permetteranno di collocare oltre 1.800 lavoratori dello stabilimento di Termoli in regime di orario ridotto, a causa del rallentamento della domanda e dell'impatto dei dazi. Diasorin (+2,94% a 88,92 euro) ha visto Morgan Stanley rivedere al rialzo la raccomandazione a overweight

- da equal weight, con un target price di 101 euro rispetto al precedente prezzo obiettivo di 100 euro.

In Asia Pacifico, le borse mostrano debolezza, il dollaro è in lieve calo e il petrolio scende dopo il rialzo di oltre il 2% di ieri. Il mercato azionario della Cina è poco mosso, con l'Hang Seng di Hong Kong in calo dello 0,2% e il CSI 300 dei listini di Shanghai Shenzhen in rialzo dello 0,1%. Il Taiex di Taipei è rimasto invariato. Le azioni delle società immobiliari cinesi si assestano, dopo il forte rialzo di ieri. Nel tentativo di superare la crisi del mattone, le autorità politiche hanno alleggerito le regole per l'acquisto di case.



I residenti, compresi quelli provenienti da fuori città, possono ora acquistare un numero illimitato di case nella periferia esterna. I non residenti in regola con i versamenti della pensione per tre anni possono ora acquistare nuove case nelle aree urbane, invece di poter comprare solo le residenze esistenti. Ulteriori misure potrebbero arrivare già a settembre, con le autorità che si preparano ad accelerare i progetti di ristrutturazione urbana per sostenere il mercato immobiliare, come riportato dal Securities Daily.

La borsa di Tokyo è in calo, con l'indice Nikkei che registra un -0,8%. Lo yen si è indebolito sul dollaro, passando a 147,8 da 147,3 di ieri. L'azionario dell'India scende, con l'indice BSE Sensex di Mumbai a -0,6%. In Corea del Sud, la borsa di Seul è in ribasso, con l'indice Kospi a -0,9%, mentre persistono lacune negli accordi sui dazi con gli USA.

In definitiva, l'intersezione di turbolenze politiche, dagli attacchi all'indipendenza della Fed alle incertezze governative in Francia, sta configurando un periodo di grande attenzione per gli investitori.



Le decisioni sulle politiche monetarie, i dati macroeconomici e gli sviluppi geopolitici continueranno a dettare il ritmo sui mercati finanziari globali, mantenendo alta la soglia di allerta.