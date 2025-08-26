Tempesta sui mercati: l'assalto di Trump alla Fed scuote gli Stati Uniti, la Francia in bilico



La calma apparente, generata dalla possibilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed, si è dissolta rapidamente. Il nervosismo è cresciuto quando Trump ha annunciato il licenziamento, con effetto immediato, della governatrice della Fed Lisa Cook. L'accusa: aver falsificato documenti per ottenere condizioni favorevoli su un mutuo. Non è stato subito chiaro il valore legale di un tale provvedimento, per il momento diffuso solo sui social. La reazione iniziale dei mercati finanziari è stata un calo, parzialmente riassorbito dopo che la stessa Cook ha dichiarato di non volersi dimettere, affermando che il presidente non ha l'autorità per rimuoverla. Nonostante questo, la tensione resta alta. Questo episodio ha rievocato lo spettro del "Sell America", che sembrava sopito, con gli investitori che alleggeriscono le loro posizioni rialziste. Molti operatori finanziari cercano attivamente alternative al dollaro, valuta di riserva mondiale, e ai titoli del Tesoro statunitensi.



Qualsiasi percezione di erosione dell'indipendenza della Fed potrebbe accelerare tale processo di diversificazione. Anche S&P Global Ratings aveva segnalato il rischio per l'indipendenza della Fed all'inizio del mese, pur confermando il rating AA+ per gli Stati Uniti, un punteggio che l'agenzia mantiene dal 2011, anno in cui declassò per la prima volta la maggiore economia mondiale da AAA. Sul fronte europeo, i titoli di Stato francesi sono finiti sotto una forte pressione. Il primo ministro François Bayrou ha annunciato l'intenzione di chiedere un voto di fiducia al governo, citando un "rischio immediato" di sovraindebitamento che minaccia la Francia. Questo potrebbe portare alla caduta del governo già il prossimo mese. Il partito di estrema destra Rassemblement National, il partito di sinistra France Unbowed e i Verdi hanno già dichiarato che voteranno contro la mozione dell'8 settembre, mentre i socialisti non intendono appoggiare il governo.



Se la maggioranza dei parlamentari voterà contro Bayrou, egli sarà costretto a rassegnare le dimissioni del suo esecutivo. Il fallimento di un altro governo francese, il precedente primo ministro Michel Barnier è durato solo 90 giorni, evidenzierebbe la posizione precaria del presidente Emmanuel Macron, il cui partito e gli alleati hanno perso la maggioranza parlamentare nel 2024. Il Rassemblement National di Marine Le Pen, diventato il partito più grande nella camera bassa in quella votazione, chiede nuove elezioni. "Sì, è un rischio, ma il rischio supremo è non fare nulla", ha detto Bayrou ai giornalisti durante una conferenza stampa a Parigi. Ha aggiunto: "Non si può uscire da questa situazione se non siamo coraggiosi". Il ministro delle Finanze francese, Eric Lombard, ha affermato stamane in un'intervista radiofonica: "Vogliamo evitare il rischio di un intervento del Fondo Monetario Internazionale nel caso in cui il Governo cada ma non posso fare finta che questa eventualità non esista".

Il rendimento dei titoli di Stato francesi a 10 anni è salito di nove punti base al 3,51%, coinvolgendo anche il resto del mercato obbligazionario. Lo spread, cioè il premio di indebitamento del Paese rispetto alla Germania, si è ampliato di cinque punti base, chiudendo a 75 punti base, il livello più alto da aprile e in aumento rispetto ai 65 di fine luglio. I rendimenti dei titoli di Stato francesi a 10 anni sono ora tra i più alti nell'Unione Europea, avendo superato quelli di Paesi un tempo al centro della crisi del debito sovrano europeo, come Grecia e Portogallo. Le mosse di ieri li hanno lasciati circa otto punti base al di sotto di quelli dell'Italia. Le crescenti tensioni si sono manifestate sui Treasuries statunitensi, sul dollaro e sull'oro. Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è salito al 4,30%, mentre il dollaro si è indebolito nei confronti dell'euro, che ora vale 1,1633, con un aumento dello 0,19%.



L'indebolimento del biglietto verde favorisce il prezzo dell'oro spot, che è aumentato dello 0,3% a 3.375,29 dollari l'oncia, mentre i futures sul metallo giallo hanno guadagnato lo 0,17% a 3.423 dollari l'oncia. I prezzi spot hanno toccato momentaneamente il massimo da oltre due settimane a 3.386,49 dollari l'oncia. L'euforia per la possibilità di un taglio dei tassi USA si è attenuata ieri a Wall Street, dove persistono i dubbi sul ritmo delle riduzioni. Gli operatori si preparano a una lettura dei dati sull'inflazione di venerdì, che potrebbe non essere favorevole, e temono il dato sul mercato del lavoro della prossima settimana. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, i trader di future sui Fed Funds stimano una probabilità dell'83% di un taglio dei tassi a settembre. Un'altra fonte di apprensione, e ancora più vicina, sono i risultati trimestrali di Nvidia, attesi domani dopo la chiusura delle contrattazioni USA.



Questo evento rappresenta un test cruciale per l'intero settore dell'intelligenza artificiale (AI). Il titolo Nvidia ieri è salito dell'1%. Poiché Nvidia costituisce circa l'8% dell'indice S&P 500, i risultati dell'azienda più preziosa al mondo influenzano un vasto numero di americani che utilizzano fondi di investimento indicizzati. Tutti e tre gli indici di Wall Street hanno chiuso in calo ieri:

- S&P 500 -0,43%;

- Nasdaq -0,22%;

- Dow Jones Industrial Average -0,77%. Gli attacchi di Trump alla Fed si sono fatti sentire anche sui titoli del Tesoro a lungo termine, che hanno mostrato un calo, ma il debito a breve termine, più sensibile a un taglio dei tassi, ha resistito. Le Borse europee dovrebbero aprire in ribasso, con i future dell'indice EuroStoxx 50 a -0,5%. In Asia Pacifico, le borse hanno mostrato debolezza. Il dollaro è in lieve calo e il petrolio scende dopo il rialzo di oltre il 2% di ieri.



Il mercato azionario della Cina è poco mosso: l'indice Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,2%, mentre il CSI 300 dei listini di Shanghai Shenzhen ha guadagnato lo 0,1%. Il Taiex di Taipei è rimasto invariato. Le azioni delle società immobiliari cinesi si stanno assestando dopo il forte rialzo di ieri. Nel tentativo di superare la crisi del mattone, le autorità politiche della megalopoli hanno alleggerito le regole per l'acquisto di case. I residenti, compresi quelli provenienti da fuori città, possono ora acquistare un numero illimitato di case nella periferia esterna. I non residenti, in regola con i versamenti della pensione per tre anni, possono ora acquistare nuove case nelle aree urbane, invece di poter comprare solo le residenze esistenti. Ulteriori misure potrebbero arrivare già a settembre, con le autorità che si preparano ad accelerare i progetti di ristrutturazione urbana per sostenere il mercato immobiliare, ha riportato il Securities Daily.



La borsa di Tokyo è in calo, con l'indice Nikkei a -0,8%. Lo yen si è indebolito sul dollaro a 147,8, dai 247,3 di ieri. L'azionario dell'India è sceso, con l'indice BSE Sensex di Mumbai a -0,6%. In Corea del Sud, la borsa di Seul è in ribasso, con l'indice Kospi a -0,9%, mentre persistono alcune lacune negli accordi sui dazi con gli USA. Passando alle notizie aziendali, Eni ha visto la sua controllata norvegese Vår Energi raggiungere una produzione giornaliera di petrolio e gas pari a 400.000 barili equivalenti al giorno, in anticipo rispetto alle previsioni di circa 350.000 boed comunicati a metà luglio. Intanto il dipartimento regionale per l'ecologia del Kazakistan prosegue con una multa di circa 4,4 miliardi di dollari nei confronti del consorzio internazionale Ncoc, di cui il gruppo italiano fa parte, che sviluppa il gigantesco giacimento petrolifero di Kashagan, tra lunghe battaglie legali.



Stellantis ha raggiunto un accordo con i sindacati per attivare contratti di solidarietà, che permetteranno di collocare gli oltre 1.800 lavoratori dello stabilimento di Termoli in regime di orario ridotto a causa del rallentamento della domanda e dell'impatto dei dazi. Per Diasorin, Morgan Stanley ha rivisto al rialzo la raccomandazione a ‘overweight’ da ‘equal weight’, con un target price di 101 euro rispetto al precedente obiettivo di 100 euro.