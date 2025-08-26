LinkedIn accelera sul video advertising: la mossa per il marketing B2B

Il panorama della comunicazione aziendale è in profonda evoluzione. In questo contesto dinamico, LinkedIn, la piattaforma di proprietà di Microsoft dedicata ai professionisti, sta ampliando in modo significativo il suo programma di pubblicità video, una strategia mirata ad attrarre investimenti consistenti nel settore del marketing B2B. La piattaforma ha annunciato l'ingresso di nuovi editori e la promozione di innovativi show guidati dai creatori di contenuti, un passo audace per catturare l'attenzione e i budget delle aziende. L'espansione del programma BrandLink di LinkedIn segna un momento cruciale. Entro i primi mesi dell'anno, importanti realtà come AT&T Business, IBM, SAP e ServiceNow supporteranno la stagione inaugurale di quattro programmi video inediti.



Questa iniziativa, nata lo scorso anno come "Wire Program" e riposizionata a maggio per includere anche i creatori, permette a un selezionato gruppo di editori e creatori di inserire annunci pre-roll prima dei loro contenuti video, condividendo poi i ricavi generati. Fin dal suo lancio, il programma ha visto un incremento notevole, con oltre settanta tra editori e creatori che hanno aderito. Il numero di creatori sulla piattaforma è quasi raddoppiato dal 2021, un segnale chiaro del valore che LinkedIn attribuisce a queste figure professionali. Osservando il panorama dei social media, piattaforme come TikTok e Instagram dimostrano ogni giorno quanto i video di breve formato e i creatori siano essenziali per engagement, viralità e monetizzazione. L'affidabilità riposta nei volti degli influencer, superiore a quella delle pubblicità tradizionali, è un dato ormai consolidato. Su LinkedIn, sia i creatori sia gli editori pubblicheranno video di breve durata all'interno di campagne che si estenderanno per quattro o sei mesi.


I brand avranno l'opportunità di inserire pre-roll della durata di circa quindici secondi e di sponsorizzare gli esclusivi "Shows by LinkedIn" con spazi pubblicitari sia prima del contenuto sia integrati al suo interno. Un esempio concreto di questa strategia è la sponsorizzazione da parte di AT&T Business di "Small Business Builders", che vedrà protagonisti creator come Candace Nelson e Marina Mogilko. Similmente, IBM sosterrà "Founder’s Blueprint", con Guy Raz e Kara Goldin; SAP supporterà "AI in Action", con Allie K Miller e Bernard Marr; infine, ServiceNow sarà sponsor di "The CEO Playbook", con Steven Bartlett e Dorie Clark. La capacità di raggiungere i decisori è cruciale, specialmente nei mercati business-to-business. È un fattore che spinge gli inserzionisti a un interesse incredibile per questo tipo di connessioni. Il video diventerà sicuramente una parte essenziale della strategia per offrire maggiore valore a membri, creatori e inserzionisti. I risultati finanziari del programma BrandLink riflettono questa rapida crescita.


I ricavi sono aumentati di quasi il 200% nei tre mesi terminati il 30 giugno rispetto al trimestre precedente, mentre i pagamenti a editori e creatori sono più che triplicati su base annua. Tra i nuovi editori che hanno aderito al programma figurano BBC Studios, BNR, TED, The Economist e Vox Media. Si uniscono a nomi già presenti e di grande risonanza come Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters e Business Insider. La partecipazione resta su invito. LinkedIn non ha però divulgato le percentuali di ripartizione dei ricavi. L'investimento pubblicitario sta crescendo in tutti i settori. Le aziende di software basate su abbonamento guidano questa crescita con un aumento del 20%, mentre i settori sanitario e dei servizi professionali hanno registrato un incremento del 14% ciascuno, nel periodo compreso tra giugno 2024 e maggio 2025. Per quanto riguarda le geografie, gli USA, il Regno Unito e la Germania si confermano i principali contributori ai guadagni pubblicitari globali di LinkedIn nel quarto trimestre.


Parallelamente, il Brasile, l'India e gli USA rappresentano i mercati con la crescita più rapida. Il formato video è tra quelli in più rapida espansione su LinkedIn. Gli upload di video sono aumentati di oltre il 20% entro luglio, mentre le visualizzazioni hanno registrato una crescita del 36% su base annua a febbraio. Questa tendenza sottolinea la centralità del video nella strategia futura della piattaforma, con l'obiettivo di arricchire l'esperienza degli utenti e massimizzare il ritorno per gli inserzionisti.


