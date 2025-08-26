LinkedIn accelera sul video advertising: la mossa per il marketing B2B



Questa iniziativa, nata lo scorso anno come "Wire Program" e riposizionata a maggio per includere anche i creatori, permette a un selezionato gruppo di editori e creatori di inserire annunci pre-roll prima dei loro contenuti video, condividendo poi i ricavi generati. Fin dal suo lancio, il programma ha visto un incremento notevole, con oltre settanta tra editori e creatori che hanno aderito. Il numero di creatori sulla piattaforma è quasi raddoppiato dal 2021, un segnale chiaro del valore che LinkedIn attribuisce a queste figure professionali. Osservando il panorama dei social media, piattaforme come TikTok e Instagram dimostrano ogni giorno quanto i video di breve formato e i creatori siano essenziali per engagement, viralità e monetizzazione. L'affidabilità riposta nei volti degli influencer, superiore a quella delle pubblicità tradizionali, è un dato ormai consolidato. Su LinkedIn, sia i creatori sia gli editori pubblicheranno video di breve durata all'interno di campagne che si estenderanno per quattro o sei mesi.



I brand avranno l'opportunità di inserire pre-roll della durata di circa quindici secondi e di sponsorizzare gli esclusivi "Shows by LinkedIn" con spazi pubblicitari sia prima del contenuto sia integrati al suo interno. Un esempio concreto di questa strategia è la sponsorizzazione da parte di AT&T Business di "Small Business Builders", che vedrà protagonisti creator come Candace Nelson e Marina Mogilko. Similmente, IBM sosterrà "Founder’s Blueprint", con Guy Raz e Kara Goldin; SAP supporterà "AI in Action", con Allie K Miller e Bernard Marr; infine, ServiceNow sarà sponsor di "The CEO Playbook", con Steven Bartlett e Dorie Clark. La capacità di raggiungere i decisori è cruciale, specialmente nei mercati business-to-business. È un fattore che spinge gli inserzionisti a un interesse incredibile per questo tipo di connessioni. Il video diventerà sicuramente una parte essenziale della strategia per offrire maggiore valore a membri, creatori e inserzionisti. I risultati finanziari del programma BrandLink riflettono questa rapida crescita.



I ricavi sono aumentati di quasi il 200% nei tre mesi terminati il 30 giugno rispetto al trimestre precedente, mentre i pagamenti a editori e creatori sono più che triplicati su base annua. Tra i nuovi editori che hanno aderito al programma figurano BBC Studios, BNR, TED, The Economist e Vox Media. Si uniscono a nomi già presenti e di grande risonanza come Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters e Business Insider. La partecipazione resta su invito. LinkedIn non ha però divulgato le percentuali di ripartizione dei ricavi. L'investimento pubblicitario sta crescendo in tutti i settori. Le aziende di software basate su abbonamento guidano questa crescita con un aumento del 20%, mentre i settori sanitario e dei servizi professionali hanno registrato un incremento del 14% ciascuno, nel periodo compreso tra giugno 2024 e maggio 2025. Per quanto riguarda le geografie, gli USA, il Regno Unito e la Germania si confermano i principali contributori ai guadagni pubblicitari globali di LinkedIn nel quarto trimestre.



Parallelamente, il Brasile, l'India e gli USA rappresentano i mercati con la crescita più rapida. Il formato video è tra quelli in più rapida espansione su LinkedIn. Gli upload di video sono aumentati di oltre il 20% entro luglio, mentre le visualizzazioni hanno registrato una crescita del 36% su base annua a febbraio. Questa tendenza sottolinea la centralità del video nella strategia futura della piattaforma, con l'obiettivo di arricchire l'esperienza degli utenti e massimizzare il ritorno per gli inserzionisti.