La Borsa di Milano in calo: vendite in Europa e su Wall Street frenano gli investitori



Nel frattempo, lo Spread BTP-Bund registra un incremento di 1 punto base, fissandosi a +92 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al +3,57%. Questi indicatori disegnano un quadro di incertezza, dove alcuni asset cercano stabilità mentre altri subiscono pressioni. Tra le principali Borse europee, Francoforte evidenzia una sessione sottotono, perdendo il -0,22%. Londra si mantiene appena sotto i livelli precedenti, ma è Parigi a vivere una giornata particolarmente difficile, con un crollo significativo del -1,54%. A Piazza Affari, la Borsa di Milano segue questa scia negativa. L'indice principale, il FTSE MIB, accusa un ribasso dell'-1,1%, e un andamento simile si osserva per il FTSE Italia All-Share, che scambia a 45.330 punti, anch'esso in calo dell'-1,1%. Il segmento delle medie capitalizzazioni, il FTSE Italia Mid Cap, segna un calo più contenuto del -0,42%, mentre il FTSE Italia Star mantiene sostanzialmente i livelli precedenti, con una variazione marginale del -0,05%. Analizzando le performance delle singole società quotate, alcune azioni si distinguono per il loro slancio positivo, emergendo dal contesto generale di debolezza.



Tra le large-cap di Milano, spiccano:

- DiaSorin, che mostra una notevole crescita del +5,05%;

- Moncler, con un aumento dell'+1,57%;

- Saipem, che guadagna l'+1,31%;

- Pirelli & C, la quale registra un incremento dell'+1,23%. Tuttavia, il vento di vendita ha colpito duramente altri titoli di grande rilevanza. Le flessioni più consistenti si osservano su:

- Unicredit, che subisce i ribassi più intensi, scambiando al -3,26%;

- Banca Popolare Sondrio, in difficoltà con un calo del -2,92%;

- Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), che registra perdite del 2,19%;

- Mediobanca, con gli investitori che si affrettano a vendere, portando il titolo a diminuire del -2,18%. Anche tra le mid-cap italiane si delineano situazioni contrastanti. Alcune società sono riuscite a distinguersi positivamente:

- WIIT, che avanza del +2,72%;

- Danieli & C, con un incremento dell'+1,69%;

- Cementir, che segna un +1,15%;

- Sesa, con un aumento dello +0,90%.



Ma anche in questo segmento i ribassi sono stati evidenti per altre aziende. Le peggiori performance tra le mid-cap sono state registrate da:

- Banco di Desio e della Brianza, con un calo del -2,34%;

- Credem, che affonda del -1,86% a causa di intense vendite;

- BFF Bank, con gli investitori che continuano a vendere, portando il titolo a un -1,82%;

- CIR, che chiude la sessione con un negativo -1,56%. Il mercato si presenta come un mosaico complesso, dove le sfide globali e le dinamiche settoriali si intrecciano, determinando risultati eterogenei e riflettendo la natura sempre mutevole dell'economia e della fiducia degli investitori.