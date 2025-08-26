La Borsa di Milano in calo: vendite in Europa e su Wall Street frenano gli investitori

I mercati azionari del Vecchio Continente attraversano una fase di evidente difficoltà, registrando un segno negativo che permea quasi tutte le principali piazze finanziarie. Questa tendenza al ribasso si manifesta con chiarezza a Milano, dove gli investitori hanno mostrato una marcata propensione alla vendita, riflettendo un clima di cautela che si estende anche oltreoceano, a Wall Street. Lì, le negoziazioni proseguono con estrema prudenza, con l'indice S&P 500 che segnala una lieve flessione del -0,04%. La situazione appare complessa, con l'euro che mostra un leggero rafforzamento contro il dollaro, con un guadagno frazionale del +0,27% per l'EUR/USD. L'oro, bene rifugio per eccellenza, si muove appena al rialzo, attestandosi a 3.376,5 dollari l'oncia, mentre il petrolio, nella sua versione Light Sweet Crude Oil, scivola del -1,38%, raggiungendo i 63,9 dollari al barile.



Nel frattempo, lo Spread BTP-Bund registra un incremento di 1 punto base, fissandosi a +92 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al +3,57%. Questi indicatori disegnano un quadro di incertezza, dove alcuni asset cercano stabilità mentre altri subiscono pressioni. Tra le principali Borse europee, Francoforte evidenzia una sessione sottotono, perdendo il -0,22%. Londra si mantiene appena sotto i livelli precedenti, ma è Parigi a vivere una giornata particolarmente difficile, con un crollo significativo del -1,54%. A Piazza Affari, la Borsa di Milano segue questa scia negativa. L'indice principale, il FTSE MIB, accusa un ribasso dell'-1,1%, e un andamento simile si osserva per il FTSE Italia All-Share, che scambia a 45.330 punti, anch'esso in calo dell'-1,1%. Il segmento delle medie capitalizzazioni, il FTSE Italia Mid Cap, segna un calo più contenuto del -0,42%, mentre il FTSE Italia Star mantiene sostanzialmente i livelli precedenti, con una variazione marginale del -0,05%. Analizzando le performance delle singole società quotate, alcune azioni si distinguono per il loro slancio positivo, emergendo dal contesto generale di debolezza.


Tra le large-cap di Milano, spiccano:
- DiaSorin, che mostra una notevole crescita del +5,05%;
- Moncler, con un aumento dell'+1,57%;
- Saipem, che guadagna l'+1,31%;
- Pirelli & C, la quale registra un incremento dell'+1,23%. Tuttavia, il vento di vendita ha colpito duramente altri titoli di grande rilevanza. Le flessioni più consistenti si osservano su:
- Unicredit, che subisce i ribassi più intensi, scambiando al -3,26%;
- Banca Popolare Sondrio, in difficoltà con un calo del -2,92%;
- Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), che registra perdite del 2,19%;
- Mediobanca, con gli investitori che si affrettano a vendere, portando il titolo a diminuire del -2,18%. Anche tra le mid-cap italiane si delineano situazioni contrastanti. Alcune società sono riuscite a distinguersi positivamente:
- WIIT, che avanza del +2,72%;
- Danieli & C, con un incremento dell'+1,69%;
- Cementir, che segna un +1,15%;
- Sesa, con un aumento dello +0,90%.


Ma anche in questo segmento i ribassi sono stati evidenti per altre aziende. Le peggiori performance tra le mid-cap sono state registrate da:
- Banco di Desio e della Brianza, con un calo del -2,34%;
- Credem, che affonda del -1,86% a causa di intense vendite;
- BFF Bank, con gli investitori che continuano a vendere, portando il titolo a un -1,82%;
- CIR, che chiude la sessione con un negativo -1,56%. Il mercato si presenta come un mosaico complesso, dove le sfide globali e le dinamiche settoriali si intrecciano, determinando risultati eterogenei e riflettendo la natura sempre mutevole dell'economia e della fiducia degli investitori.


