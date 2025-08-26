Aziende innovative: il segreto dei giganti che vincono le crisi globali



Le aziende innovative globali, quelle che con maggiore costanza appaiono nella classifica delle 50 più importanti, hanno registrato dal 2005 un Total Shareholder Return (TSR) superiore. Hanno guadagnato un vantaggio medio di 2,4 punti percentuali ogni anno rispetto al mercato mondiale. Questo divario si è ampliato in modo significativo durante i periodi di crisi economica: nel corso della Grande Recessione, il loro vantaggio ha toccato circa 14 punti percentuali, per poi salire a ben 24 punti durante il primo anno della pandemia da COVID-19. Ciononostante, un dato sorprendente emerge dal confronto tra il 2021 e il 2024: la percezione della propria capacità di innovazione tra i dirigenti è diminuita del 24%. Una tendenza confermata anche dal benchmark BCG Innovation to Impact (i2i), che rivela un crollo nella propensione a tradurre le ambizioni innovative in risultati concreti, passando dal 20% delle aziende nel 2021 a un esiguo 3% nel 2024. Questo evidenzia una crescente difficoltà nel trasformare la teoria in pratica efficace.



Il panorama dell'innovazione globale ha subito profonde trasformazioni negli ultimi vent'anni. Il ranking è ora più dinamico e la competizione è serrata, rendendo difficile mantenere una posizione di rilievo. Solo il 14% delle aziende entrate in classifica tra il 2005 e il 2023 ha raggiunto lo status di "serial innovator", con almeno dieci presenze, e appena il 3% è riuscito a conquistare un posto ogni anno. Nuovi attori globali, l'accelerazione delle tecnologie digitali e l'emergere di nuove regole di mercato hanno ridefinito la sfida. La Cina ha vissuto una crescita straordinaria in questo contesto. Nel 2005, nessuna azienda cinese figurava nella classifica, ma nel 2023, ben otto imprese del paese hanno raggiunto le 50 più innovative al mondo, rappresentando il 16% del totale, con due di esse persino nella top 10. Dal 2009, quando la prima azienda cinese è entrata nel ranking, un totale di 13 si sono guadagnate un posto almeno una volta. Sebbene solamente Huawei abbia ottenuto lo status di "serial innovator", l'85% delle imprese cinesi incluse conta almeno due presenze, segnale di una notevole capacità di consolidamento nel tempo.



Il Nord America, pur vedendo ridotta la sua quota in classifica da quasi tre quarti delle posizioni nel 2007 a circa la metà nel 2023, conserva il primato in termini di continuità. Due terzi delle aziende classificate come "serial innovator" provengono da questa regione. Tra queste spicca Walmart che, in risposta alla crisi finanziaria del 2009, ha ampliato l'offerta dei suoi prodotti economici, riformulando quelli esistenti e semplificando il packaging, con un aumento delle vendite del 3,2%, contro l'1% dell'anno precedente. Sempre in quell'anno, Pfizer, con otto presenze in classifica, ha acquisito Wyeth, accelerando la sua ambizione di consolidarsi come leader nel settore biopharma e segnando una svolta verso un'azienda più diversificata e orientata all'innovazione. L'Europa, con il 31% delle aziende entrate in classifica almeno una volta negli ultimi vent'anni, mantiene una presenza rilevante. Nondimeno, essa mostra una continuità inferiore rispetto ad altre regioni: il 36% delle imprese europee presenti nel ranking lo è stata in una sola occasione, la percentuale più alta tra tutte le aree geografiche analizzate.



Tra le realtà con più apparizioni troviamo Zara, azienda spagnola entrata in classifica per la terza volta nel 2021. Grazie alla flessibilità della sua supply chain e alla riallocazione di parte della produzione vicino ai principali mercati, l'azienda ha registrato un aumento delle vendite online del 77%. Inoltre, nei primi mesi dell'emergenza, ha messo a disposizione la propria rete logistica per aiutare il governo spagnolo a reperire e distribuire forniture mediche. Delle 25 aziende che hanno ottenuto lo status di "serial innovator", l'Europa ne conta soltanto quattro: BMW, Daimler, Siemens (Germania) e Philips (Paesi Bassi). Un'altra sfida per l'Europa è la scarsa rappresentanza nei settori chiave: solo il 9% delle sue aziende classificate opera nella tecnologia hardware e software, a fronte del 18% del Nord America, del 31% della Cina e del 19% dell'Asia-Pacifico (esclusa la Cina). Pure dal punto di vista del posizionamento, l'Europa fatica a raggiungere i vertici: solo il 4% delle sue aziende ha raggiunto la top 10, contro il 17% della Cina, il 25% del Nord America e il 30% del resto dell'Asia-Pacifico.



La trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale (AI) sono passate da semplice promessa a condizione imprescindibile per la crescita economica. Le aziende più resilienti mostrano una solida maturità digitale. Quelle presenti in classifica da più di un decennio menzionano l'innovazione digitale nelle proprie comunicazioni finanziarie con una frequenza quasi quattro volte superiore alla media. Solamente nel 2024, oltre l'80% degli investimenti globali in venture capital è stato destinato all'adozione di AI e GenAI. Le imprese che hanno investito precocemente in big data e machine learning sono ora in una posizione di vantaggio per integrare efficacemente l'AI agentica, accelerando ulteriormente il processo di innovazione. Tra i leader nell'integrazione di queste tecnologie si distingue l'americana Microsoft, i cui agenti AI generano il 30% del codice dell'azienda. Un interessante esempio di evoluzione digitale proviene anche dall'azienda giapponese Nintendo, capace di rinnovare profondamente il proprio modello di innovazione con console di gioco che sfruttano l'AI per migliorare la grafica e implementano il riconoscimento facciale.



In questo scenario, le imprese devono costruire strategie di innovazione più selettive, resilienti e lungimiranti. Il BCG suggerisce quattro direttrici chiave per navigare con successo:

- Ridefinire l'ambizione: con il mutare dei mercati globali, è necessario rivedere le aree su cui concentrare l'innovazione, individuando le nuove esigenze dei clienti che l'azienda è in grado di soddisfare. Allo stesso tempo, si rivela fondamentale valutare dove la perdita di accesso a determinati mercati o l'aumento dei costi rischiano di ridurre le opportunità e compromettere il vantaggio competitivo.

- Ribilanciare il portafoglio: occorre identificare quali progetti restano rilevanti e su quali ha senso allocare risorse, tenendo conto di quali iniziative avviare per far fronte allo scenario attuale. Si può valutare di localizzare l'offerta, che potrebbe rappresentare una risposta efficace per compensare la riduzione dei vantaggi dati dalla scala globale.

- Ripensare la gestione dei talenti: è importante considerare quali ostacoli o opportunità potrebbero emergere nella gestione delle risorse umane.



Bisogna valutare sia le occasioni per attrarre talenti di alto profilo, sia le possibili difficoltà dovute a restrizioni sui visti o all'impossibilità, per alcuni membri del team, di lavorare fisicamente nello stesso luogo geografico.

- Ripensare i centri di innovazione: le aziende devono valutare la configurazione dei propri centri di innovazione: alcune sedi, un tempo strategiche, potrebbero risultare inutilizzabili. Allo stesso tempo, l'evoluzione dei mercati globali e lo spostamento delle opportunità di crescita potrebbero motivare l'apertura di nuove strutture in mercati più promettenti.