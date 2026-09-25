Digitale

25/09/2026

Microsoft Copilot svela tre funzionalità AI che rivoluzionano il lavoro d’ufficio


Microsoft Copilot svela tre funzionalità AI che rivoluzionano il lavoro d’ufficio


Il nuovo Microsoft Copilot per le aziende arriva con un set di strumenti pensati per rendere più fluido il passaggio dal semplice supporto digitale alla vera collaborazione intelligente. La promessa è chiara: un unico punto di ingresso dove chiedere, delegare, creare e automatizzare, senza dover passare da un’app all’altra.

La prima novità, chiamata Home, funge da hub centralizzato. Qui Chat offre risposte rapide, bozze e ricerche, mentre Cowork gestisce compiti più complessi end‑to‑end.


L’idea è che l’utente non debba più scegliere manualmente la modalità più adatta; il sistema orienta automaticamente il lavoro verso la funzionalità più idonea.

Un’altra aggiunta è Code, che rende possibile la creazione di soluzioni – app, dashboard, automazioni – semplicemente descrivendole a parole. Non è più necessario essere sviluppatori esperti: chiunque può definire il risultato desiderato, e l’AI si occuperà di generare il codice, custodito in ambienti sandbox e gestito dal nuovo Copilot Managed Runtime.

Il terzo componente, Autopilot (precedentemente Scout), si presenta come un collega digitale dotato di identità, memoria e spazio di lavoro dedicato. Basato su Microsoft IQ, capisce il contesto aziendale e opera in background, anche quando l’utente è inattivo. Home e Code saranno disponibili nelle prossime settimane per i partecipanti al programma Frontier, mentre Autopilot entrerà in private preview a fine mese.

Parallelamente, Office in Copilot estende la potenza di Word, Excel e PowerPoint, consentendo la sincronizzazione in tempo reale tra l’assistente AI e le app di Office.




La formattazione rimane intatta e la collaborazione avviene in diretta con i colleghi, riducendo i tempi di revisione.

Il contesto aziendale si amplia ulteriormente grazie a Fabric IQ, che aggrega dati interni per fornire a Chat e Cowork una visione condivisa dell’organizzazione. La prossima integrazione di Work IQ, prevista in public preview il mese prossimo, porterà Copilot dentro i flussi di Dynamics 365 e Power Platform, eliminando i tradizionali silos applicativi.

Un ulteriore passo avanti è il Registro dei Plugin, un catalogo centralizzato che consente di distribuire plugin affidabili, sia di Microsoft che di partner, a livello aziendale. Questo strumento permette di arricchire i workflow senza uscire dalle app in uso, garantendo sicurezza e coerenza.

Nel panorama della gestione del codice, Copilot Managed Runtime si afferma come piattaforma enterprise‑grade, ora in public preview. Offre hosting, identità, accesso ai dati e ciclo di vita delle applicazioni, tutto governato dall’IT ma accessibile a tutti gli utenti.


La piattaforma supporta agenti creati in Copilot Cowork, Copilot Code e Copilot Studio, aprendo la porta a sviluppatori di terze parti.

Sul fronte della spesa, il modello di pricing di Copilot evolve per includere nuovi strumenti di controllo dei costi AI, disponibili in Agent 365, Insights e nel core di Microsoft Copilot. L’obiettivo è aiutare le organizzazioni a ottimizzare l’investimento in AI rispetto al valore generato.

Tra le novità più “da bar” c’è Today in Home, un centro di comando proattivo che aggrega posta, calendario, conversazioni Teams e attività, suggerendo azioni immediate come bozze pronte o ri‑programmazioni. Il servizio entrerà in private preview a ottobre, con integrazione prevista anche in Outlook e Teams.

Infine, @Copilot in Teams consente di menzionare l’assistente direttamente nelle chat o nei canali. Quando si chiede il motivo di una decisione, Copilot recupera il contesto dalle conversazioni, facilitando revisioni inter‑funzionali e mantenendo tutti allineati.


In sintesi, il nuovo Microsoft Copilot vuole definire il lavoro nell’era dell’AI, offrendo un punto unico dove chiedere, delegare e creare. Le funzionalità stanno già arrivando tramite il programma Frontier, con ulteriori rollout programmati nelle prossime settimane.

Per approfondire tutti i dettagli, è possibile consultare l’Official Microsoft Blog.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 25/09/2026

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