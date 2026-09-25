Economia

25/09/2026

Le fusioni bancarie in Italia spingono il FTSE MIB al rialzo: cosa aspettarsi


Le fusioni bancarie in Italia spingono il FTSE MIB al rialzo: cosa aspettarsi

Un venerdì di turbolenze a Milano vede il principale indice nazionale guadagnare lo 0,6%, a 51.867 punti, mentre le trattative di fusioni bancarie in Italia si fanno sempre più intrecciate.

Tra le protagoniste, UniCredit registra un balzo del 2,2% dopo aver segnalato la possibilità di acquistare filiali di Banco BPM (che sale dell'1,1%) qualora Credit Agricole decidesse di rilevare la banca. Lo stesso scenario si prospetta per le unità di MPS, con un potenziale rialzo dell'1,3% se la proposta di Intesa Sanpaolo dovesse andare a buon fine.


Le notizie aggiungono ulteriore pepe al gioco bancario milanese: Unipol si era preparata a subentrare in una parte consistente delle filiali di MPS nel caso di una conclusione positiva della gara di Intesa, mentre la stessa MPS ha lanciato controbidi per Banca Generali e Banco BPM.

Nel comparto tecnologico la giornata è più serena: STMicroelectronics avanza dello 0,5%, Technoprobe segna un +2,2% e Prysmian segue l’onda positiva. L’energia, invece, regge il passo con un trend discendente; Eni chiude in perdita dell'1,2%, Tenaris del 1,9% e Saipem scende dello 0,3%, riflettendo il calo dei prezzi del petrolio.

Il governo italiano, consapevole dell’impatto sul portafoglio dei consumatori, ha in agenda un incontro con i raffinatori il prossimo mese per valutare misure volte a rilanciare la produzione e contenere i costi del carburante. In precedenza, le riduzioni fiscali sul diesel sono state prorogate fino a ottobre, una scelta che ha suscitato qualche sorriso tra gli operatori del settore, più per la tempistica che per l'entità del beneficio.




Il panorama finanziario italiano, dunque, si presenta come un mosaico di opportunità e rischi. Le “acquisizione filiali bancarie” sta diventando un vero e proprio motore di volatilità, mentre l’energia resta una variabile da tenere d’occhio. Per le imprese, capire le dinamiche di “mercato finanziario italiano” è ora più cruciale che mai, soprattutto per chi vuole orientare le proprie decisioni di investimento in un contesto in rapido mutamento.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 25/09/2026

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