Economia

25/09/2026

Il mistero di Wall Street: perché i mercati azionari USA restano immobili dopo lo shock dei rendimenti?


Il mistero di Wall Street: perché i mercati azionari USA restano immobili dopo lo shock dei rendimenti?

La tempesta è passata, ma il cielo sopra New York resta plumbeo e immobile. Dopo una serie di sedute all'insegna del nervosismo, i listini americani hanno scelto la via della prudenza estrema nella giornata di giovedì 24 settembre. Wall Street ha vissuto una sessione quasi piatta, un momento di stasi che sembra riflettere il bisogno degli investitori di tirare il fiato dopo giorni di vendite rabbiose. Sembra quasi che i trader abbiano deciso collettivamente di fissare il vuoto, o forse stavano solo controllando nervosamente se il tasso del proprio mutuo fosse già raddoppiato durante la pausa pranzo.


I numeri della chiusura raccontano una storia di indecisione diffusa:

- Dow Jones Industrial Average: 51.393,55 punti, in calo dello 0,23%;
- S&P 500: 7.706,42 punti, con un progresso minimo dello 0,01%;
- Nasdaq Composite: 26.926,35 punti, in flessione dello 0,04%;
- Nasdaq 100: una variazione marginale positiva dello 0,01%;
- Russell 2000: 2.840,42 punti, arretrando dello 0,09%. Mentre i principali indici rimanevano ingessati, il VIX ha mostrato un segnale diverso: l'indice della paura è salito a quota 15,94. Questo incremento del 5% suggerisce che, nonostante la calma apparente dei prezzi, la tensione sottostante non è affatto svanita.

Rendimenti Treasury e strategie per gli investimenti finanziari USA

Il vero protagonista silenzioso che agita i mercati azionari B2B è il mercato obbligazionario. I rendimenti Treasury hanno raggiunto livelli che non si vedevano da decenni, agendo come una calamita per i capitali e mettendo sotto pressione il comparto azionario.




Il titolo decennale ha toccato il 5,17%, un picco che riporta la memoria al lontano 2007. Non è andata meglio sul fronte del trentennale, arrivato a sfiorare il 5,45%. Questa dinamica ha conseguenze dirette sull'economia reale e sulle decisioni di chi gestisce investimenti finanziari USA su larga scala: il costo dei prestiti sta lievitando rapidamente. Secondo i dati forniti da Freddie Mac, il tasso sui mutui trentennali ha superato il 7,03% per la prima volta dall'inizio del 2025. La sessione era iniziata sotto i peggiori auspici, con i futures che segnalavano perdite consistenti e una fuga verso la sicurezza. Nel corso del pomeriggio, ma senza una direzione chiara, i listini hanno recuperato il terreno perduto. È stato un movimento a fisarmonica che ha riportato i valori vicino alla parità, cancellando il rosso profondo della mattina. Il settore tecnologico ha vissuto momenti di incertezza a causa di Oracle. L'azienda ha perso circa il 4% dopo la dichiarazione di una causa di forza maggiore che ha spaventato gli analisti del settore.


Aziende come Alphabet e Amazon hanno risentito del clima di generale rivalutazione degli asset, sebbene Meta sia riuscita a distinguersi grazie a una ventata di ottimismo legata alle soluzioni di AI. L'energia ha rappresentato l'unica vera nota di colore in un quadro grigio. Il petrolio continua la sua corsa: il Brent si mantiene stabilmente sopra i 105 dollari al barile, mentre il WTI ha guadagnato circa il 2% arrivando a 94 dollari. Le parole del presidente iraniano Masoud Pezeshkian presso l'ONU hanno riacceso i timori di una crisi nel Golfo, spingendo gli acquisti sulle materie prime. Le indiscrezioni fornite da Reuters su un possibile dialogo tra USA e Iran per la gestione dello Stretto di Hormuz hanno però evitato che i prezzi del greggio esplodessero ulteriormente. In questo contesto, gli operatori guardano con attenzione anche al possibile incontro tra Trump e Xi, sperando in un segnale che possa sbloccare l'attuale fase di stallo.


La questione centrale rimane la strategia della Federal Reserve: i mercati scommettono su una linea meno morbida rispetto alle attese. Il timore è che i tassi elevati possano restare tali più a lungo del previsto, rendendo difficile una ripartenza solida verso i massimi storici.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 25/09/2026

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