Il mistero di Wall Street: perché i mercati azionari USA restano immobili dopo lo shock dei rendimenti?



I numeri della chiusura raccontano una storia di indecisione diffusa:

- Dow Jones Industrial Average: 51.393,55 punti, in calo dello 0,23%;

- S&P 500: 7.706,42 punti, con un progresso minimo dello 0,01%;

- Nasdaq Composite: 26.926,35 punti, in flessione dello 0,04%;

- Nasdaq 100: una variazione marginale positiva dello 0,01%;

- Russell 2000: 2.840,42 punti, arretrando dello 0,09%. Mentre i principali indici rimanevano ingessati, il VIX ha mostrato un segnale diverso: l'indice della paura è salito a quota 15,94. Questo incremento del 5% suggerisce che, nonostante la calma apparente dei prezzi, la tensione sottostante non è affatto svanita.

Rendimenti Treasury e strategie per gli investimenti finanziari USA

Il vero protagonista silenzioso che agita i mercati azionari B2B è il mercato obbligazionario. I rendimenti Treasury hanno raggiunto livelli che non si vedevano da decenni, agendo come una calamita per i capitali e mettendo sotto pressione il comparto azionario.











Il titolo decennale ha toccato il 5,17%, un picco che riporta la memoria al lontano 2007. Non è andata meglio sul fronte del trentennale, arrivato a sfiorare il 5,45%. Questa dinamica ha conseguenze dirette sull'economia reale e sulle decisioni di chi gestisce investimenti finanziari USA su larga scala: il costo dei prestiti sta lievitando rapidamente. Secondo i dati forniti da Freddie Mac, il tasso sui mutui trentennali ha superato il 7,03% per la prima volta dall'inizio del 2025. La sessione era iniziata sotto i peggiori auspici, con i futures che segnalavano perdite consistenti e una fuga verso la sicurezza. Nel corso del pomeriggio, ma senza una direzione chiara, i listini hanno recuperato il terreno perduto. È stato un movimento a fisarmonica che ha riportato i valori vicino alla parità, cancellando il rosso profondo della mattina. Il settore tecnologico ha vissuto momenti di incertezza a causa di Oracle. L'azienda ha perso circa il 4% dopo la dichiarazione di una causa di forza maggiore che ha spaventato gli analisti del settore.



Aziende come Alphabet e Amazon hanno risentito del clima di generale rivalutazione degli asset, sebbene Meta sia riuscita a distinguersi grazie a una ventata di ottimismo legata alle soluzioni di AI. L'energia ha rappresentato l'unica vera nota di colore in un quadro grigio. Il petrolio continua la sua corsa: il Brent si mantiene stabilmente sopra i 105 dollari al barile, mentre il WTI ha guadagnato circa il 2% arrivando a 94 dollari. Le parole del presidente iraniano Masoud Pezeshkian presso l'ONU hanno riacceso i timori di una crisi nel Golfo, spingendo gli acquisti sulle materie prime. Le indiscrezioni fornite da Reuters su un possibile dialogo tra USA e Iran per la gestione dello Stretto di Hormuz hanno però evitato che i prezzi del greggio esplodessero ulteriormente. In questo contesto, gli operatori guardano con attenzione anche al possibile incontro tra Trump e Xi, sperando in un segnale che possa sbloccare l'attuale fase di stallo.



La questione centrale rimane la strategia della Federal Reserve: i mercati scommettono su una linea meno morbida rispetto alle attese. Il timore è che i tassi elevati possano restare tali più a lungo del previsto, rendendo difficile una ripartenza solida verso i massimi storici.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 25/09/2026



