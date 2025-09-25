Turismo: l’Italia resta il Paese più desiderato del mondo
Il volto del turismo globale è decisamente cambiato. Non sono più le destinazioni in sé a guidare le scelte, ma le motivazioni intrinseche dei viaggiatori. Si cerca un'esperienza, un significato profondo nel viaggio. Ed è proprio in questo nuovo scenario che l'Italia, con la sua inesauribile ricchezza, si conferma la meta più ambita al mondo. Lo ha evidenziato Alessandra Priante, presidente di Enit, analizzando lo stato del turismo nazionale. Il Paese continua ad attrarre, grazie a un'offerta che si adatta alle nuove esigenze dei viaggiatori.
Accanto alle celebri città d'arte, sta emergendo con forza un'Italia "profonda" e meno esplorata. Questa nuova realtà sorprende i visitatori. Cattura l'attenzione delle nuove generazioni e affascina gli appassionati di sport e natura.
Non a caso, il Paese detiene il primato in Europa come destinazione outdoor. Un risultato significativo che parla chiaro. La montagna, dalle imponenti Alpi agli affascinanti rilievi dell'Appennino, è diventata un elemento chiave in questa trasformazione. Non è più solo una meta invernale. Ha saputo allungare la stagione turistica. Offre esperienze uniche in ogni periodo dell'anno. Questo rafforza l'immagine di un'Italia capace di garantire standard di accoglienza e qualità senza eguali. Il suo paesaggio variegato è una risorsa inestimabile che continua a stupire.
L'Italia, pur non essendo vasta geograficamente, possiede una densità incredibile di storia, cultura e paesaggi. Questa ricchezza consente una narrazione in continua evoluzione. Permette di presentare un Paese sempre nuovo e di costruire con solide basi il suo avvenire nel settore turistico. La stessa prospettiva politica è chiamata a evolversi. È importante riconoscere i progressi di un governo che ha saputo trasmettere un senso di stabilità e fiducia, sia all'estero che tra gli investitori stranieri.
C'è motivo di essere fieri degli imprenditori che hanno saputo dialogare e collaborare con le istituzioni. Si è visto chiaramente: quando pubblico e privato interagiscono in maniera virtuosa, si ottengono i migliori risultati. Questo è il segreto del successo.
Clicca per ingrandire l'immagine
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -