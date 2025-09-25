Il FTSE MIB in calo: cosa spinge giù la Borsa di Milano tra tassi e scandali



Questo movimento riflette le crescenti aspettative del mercato, che ora sconta un numero inferiore di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve nel corso dell'anno. Un tale scenario esercita una pressione diretta sui titoli più sensibili al credito, impattando settori chiave dell'economia.

Nel comparto dei beni di lusso, la giornata è stata particolarmente turbolenta per Brunello Cucinelli. Le azioni della nota casa di moda hanno subito un crollo di quasi il 20% prima che la negoziazione venisse sospesa a Milano. Queste forti vendite hanno fatto seguito alle accuse mosse da Morpheus Research, una società che detiene una posizione corta sul titolo. Le contestazioni riguardano presunte attività in Russia e specifiche strategie di posizionamento del marchio.

Anche il settore farmaceutico ha risentito di alcune turbolenze. Recordati ha visto il suo titolo perdere oltre il 3%, un andamento che ha rispecchiato le difficoltà del più ampio comparto biomedico europeo.



A pesare sul sentiment ci sono state le notizie relative a una nuova indagine avviata dalle autorità degli USA, la quale potrebbe potenzialmente portare all'introduzione di dazi sulle forniture mediche.

Nonostante il quadro generale di cautela, il settore bancario ha mostrato segnali di resistenza, anzi, di forza. Intesa Sanpaolo ha registrato un aumento dello 0,4%, mentre UniCredit ha guadagnato lo 0,2%. Questi rialzi sono giunti dopo che l'agenzia di rating Fitch ha migliorato il rating di entrambe le banche, a seguito di un'ottimizzazione delle prospettive per l'Italia. La performance positiva del comparto è stata rafforzata anche da Banco BPM, che ha visto il suo valore crescere dell'1,8% dopo che Goldman Sachs ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione di acquisto. Questi movimenti evidenziano una fiducia selettiva nel comparto, capace di distinguersi dal trend ribassista generale.