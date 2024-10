T-bills: opportunità nascoste in vista delle elezioni americane?



Il mercato obbligazionario americano è in fermento, con i rendimenti dei Treasury in ascesa e una previsione shock di Goldman Sachs sul cambio euro-dollaro in caso di vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali.

T-bills: un'opportunità da curva dei tassi invertita?

Il fenomeno dell'inversione della curva dei tassi, con i rendimenti a lungo termine inferiori a quelli a breve termine, sta rendendo i T-bills, i titoli di stato americani a breve scadenza, un'opzione interessante per gli investitori. Infatti, i T-bills a 3 mesi offrono un rendimento superiore al 4,60%, mentre il decennale si ferma al 4,20%. Tuttavia, un anno fa, i T-bills a 3 mesi rendevano il 5,50%, quindi la loro appetibilità è diminuita in questi ultimi mesi.

Previsione shock di Goldman Sachs: euro-dollaro sotto la parità?

Goldman Sachs prevede una caduta del 10% dell'euro rispetto al dollaro in caso di vittoria di Trump alle presidenziali, con il cambio che scenderebbe sotto la parità "entro la fine dell'anno". La causa di questa previsione è la politica di Trump, considerata inflattiva, che potrebbe portare la Federal Reserve a non tagliare più i tassi o a farlo più lentamente. Questa situazione porterebbe ad una rivalutazione del dollaro rispetto alle altre valute.

T-bills e cambio euro-dollaro: un'opportunità di investimento?

La previsione di Goldman Sachs, seppur azzardata, apre interessanti scenari per gli investitori in T-bills. Un boom del dollaro potrebbe far guadagnare fino al 10% in più, una volta convertiti in euro, ai T-bills acquistati prima delle elezioni. La risalita dei rendimenti europei e la crescente domanda di titoli americani stanno spingendo i capitali verso gli Stati Uniti, con un conseguente deprezzamento dei bond in euro. I T-bills, pur cedendo leggermente in termini di prezzo, offrono una maggiore stabilità e una possibile opportunità di guadagno legata al cambio euro-dollaro.