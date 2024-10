PMI Usa: l'economia continua a crescere, la fiducia delle aziende aumenta



Il Pmi composito S&P Global degli Stati Uniti, indicatore che misura l'attività del settore manifatturiero e dei servizi, ha mostrato un aumento a ottobre, raggiungendo i 54,3 punti, attestandosi sopra la soglia di 50 che indica espansione.

La crescita del settore dei servizi alimenta la fiducia delle imprese

L'espansione economica è stata sostenuta principalmente dalla domanda nel settore dei servizi, che ha dimostrato di essere resiliente e ha portato ad un aumento significativo delle aspettative per l'anno a venire. Questo dato indica che sia i fornitori di servizi sia i produttori si aspettano un aumento della spesa aziendale dopo le elezioni di novembre. La misura delle aspettative di output per il prossimo anno ha fatto registrare un balzo di 8 punti, raggiungendo il livello più alto da maggio 2022. Ciò è un segnale positivo per la crescita economica a lungo termine.

Inflazione in calo: buone notizie per le aziende

Le notizie positive arrivano anche dal fronte dell'inflazione. Sebbene i costi degli input rimangano alti, la misura composita dell'S&P Global dei prezzi ricevuti è scesa questo mese al punto più basso degli ultimi quattro anni. Questo segnale indica che la pressione sui prezzi sta diminuendo, dando un respiro alle aziende e ai consumatori.

Il settore manifatturiero rimane debole

L'indice del settore manifatturiero, sebbene sia aumentato da 47,3 a 47,8 punti, rimane comunque sotto la soglia di 50, indicando una contrazione. Nonostante ciò, il dato è risultato superiore alle aspettative.

Prospettive future

L'aumento del Pmi composito, insieme alla crescita della fiducia delle imprese e al calo dell'inflazione, suggerisce che l'economia statunitense si trova in una posizione solida e potrebbe continuare a crescere nei prossimi mesi. Tuttavia, la debolezza del settore manifatturiero rimane un punto di attenzione per i responsabili politici.