La desertificazione commerciale avanza: oltre 140.000 negozi chiusi in 10 anni in Italia



Negli ultimi 10 anni, l'Italia ha assistito ad un progressivo smantellamento del commercio al dettaglio, con la chiusura di oltre 140.000 imprese in sede fissa. Questo fenomeno, definito "desertificazione commerciale", ha un impatto significativo sulla vita di milioni di italiani, che si trovano privati di servizi essenziali e beni primari.

Il crollo della rete di vicinato: un dramma per milioni di italiani

Tra il 2014 e il 2024, oltre 26 milioni di residenti in Italia hanno visto scomparire dal proprio comune una o più attività di base, come alimentari, edicole, bar e distributori di carburante. Questo fenomeno si è verificato in particolare nei piccoli e piccolissimi comuni, dove la presenza di negozi di vicinato è essenziale per la qualità della vita. La chiusura di queste attività ha un impatto negativo sulla vita sociale e economica dei cittadini, che si trovano costretti a percorrere chilometri per soddisfare i loro bisogni primari.

Il settore alimentare in difficoltà: dai panifici alle macellerie, una crisi diffusa

Il settore alimentare è particolarmente colpito dalla desertificazione commerciale. Oltre 3,8 milioni di persone non possono più acquistare il pane in una panetteria vicino a casa e più di 1,2 milioni di residenti hanno perso l'accesso ai forni. La situazione è drammatica anche per altri generi alimentari: circa 3 milioni di persone non hanno più un negozio di bevande, 2,3 milioni non possono più acquistare pesce fresco in una pescheria, 2,1 milioni non trovano più un negozio di ortofrutta, 1,6 milioni non possono più rivolgersi a una macelleria e quasi 800.000 devono rinunciare anche ai minimarket.

Abbigliamento: la difficoltà di trovare un negozio nel proprio comune

Anche nel comparto dell'abbigliamento la situazione non è meno preoccupante. Circa 3,2 milioni di residenti devono uscire dal loro comune per raggiungere un negozio di biancheria, una cifra simile (3,1 milioni) non ha accesso a un negozio di vestiti per bambini e 1,2 milioni non possono più acquistare abiti per adulti nel proprio comune.

Negozi nel centro di Milano: un esempio di desertificazione urbana

Anche il settore non alimentare vede una significativa riduzione dei punti vendita. Altri 3,6 milioni di residenti, soprattutto nei piccoli comuni, non hanno più un negozio di elettronica o elettrodomestici nelle vicinanze. Quasi 3,5 milioni di persone non possono più comprare giornali o riviste nel loro comune, 2,7 milioni non hanno accesso a librerie, quasi 2,6 milioni non possono rivolgersi a un emporio per prodotti non alimentari, 1,6 milioni non trovano più un ferramenta e oltre 500.000 italiani devono recarsi in un altro comune per fare rifornimento di carburante.

I servizi in difficoltà: la scomparsa di barbieri, bar e bar

La desertificazione delle attività di servizio è meno pronunciata rispetto al commercio al dettaglio, ma comunque significativa. Parrucchieri e barbieri spariscono da 273 comuni, per un totale di oltre 237.000 residenti. I bar, simbolo della socialità di provincia, hanno chiuso per 150.000 persone in 246 piccoli comuni. La chiusura di questi punti di ritrovo ha un impatto negativo sulla vita sociale dei cittadini, che perdono un luogo di incontro e di scambio.