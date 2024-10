Dojo: fintech irlandese arriva in Italia per semplificare i pagamenti dei merchant



La fintech irlandese Dojo, nome commerciale di Paymentsense Ireland, sbarca in Italia con una soluzione di pagamento pensata per le esigenze dei merchant, come esercenti, operatori della ristorazione, retail in generale e professionisti del settore sanitario. L'obiettivo è semplificare la gestione operativa quotidiana e ottimizzare i tempi di gestione del pagamento.

Dojo: un'offerta completa e in continua evoluzione

L'offerta di Dojo si concretizza in un POS semplice da utilizzare, gestito in cloud e compatibile con i principali sistemi gestionali per aziende. Il servizio, al momento concentrato al pagamento in chiave B2B, si sta espandendo al commercio online, con la possibilità di pagamento con link o QR code. Inoltre, la fintech sta valutando di includere altri servizi, come il business funding, un sistema di micro prestiti per gli esercenti con restituzione mediante una percentuale trattenuta sul transato, che potrebbe essere lanciato entro la fine del 2025.

Strumenti per semplificare e velocizzare le transazioni

Dojo, dotata di una licenza di istituto di moneta elettronica in Irlanda, mette a disposizione una suite di strumenti di pagamento digitali e in presenza pensata per semplificare la riconciliazione dei pagamenti e garantire l’accesso rapido ai fondi incassati. La fintech integra connettività Wi-fi e 4G per transazioni rapide, un’interfaccia intuitiva per la gestione contabile e processi che consentono la liquidazione degli incassi in tempi record.

Dojo: ambizioni di crescita in un mercato in espansione

Partendo dal Regno Unito nel 2008 con servizi di acquiring, Dojo ha sviluppato l'offerta di servizi di pagamento arrivando a 150.000 clienti e un volume di transato pari a 42 miliardi di sterline (50 miliardi di euro). L'esercizio allo scorso marzo si è chiuso con ricavi pari a 310 milioni di sterline (367 milioni di euro), con una crescita del 28% rispetto ai 241 milioni dell'anno precedente. Quest'anno Dojo si è allargata all'Irlanda, diventata piattaforma di lancio per la Spagna e, ora, per l'Italia, considerato un mercato strategico per la forte presenza di PMI, soprattutto nell'ambito ristorazione e hospitality, e per il processo di digitalizzazione dei pagamenti. L'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano ha confermato recentemente un mercato che continua la crescita dei pagamenti digitali, arrivati a 223 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno (+8,6% sull'anno prima), con uno scontrino medio in continuo calo, sceso a 42,8 euro. Il che conferma l'utilizzo della carta e dei sistemi digitali anche per i piccoli pagamenti quotidiani.