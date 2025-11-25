Tassi USA, la scommessa da 81% che scuote le Borse: cosa cambia per l'Europa e il yen



L’attenzione degli investitori è completamente focalizzata sulle mosse della Federal Reserve. Il governatore Christopher Waller ha recentemente rafforzato l'ipotesi che le debolezze riscontrate nel mercato del lavoro statunitense potrebbero giustificare un ulteriore taglio dei tassi di interesse, forse già a dicembre, dello 0,25%. Le sue parole hanno immediatamente gonfiato le aspettative di un’imminente mossa espansiva. Le probabilità di un taglio il prossimo mese sono schizzate all'81%, secondo i dati del CME FedWatch, un aumento sbalorditivo se si considera che solo una settimana fa le stime si attestavano al 42%. Questo sbalzo percentuale evidenzia le difficoltà che gli operatori di mercato devono affrontare nel prezzare l’andamento dei tassi a breve termine. La situazione è stata complicata dalla prolungata chiusura del governo statunitense, terminata il 14 novembre, che ha lasciato un vuoto di dati economici freschi. Malgrado il forte incremento delle aspettative per un alleggerimento della politica monetaria FED, il dollaro statunitense ha mantenuto una sorprendente stabilità.



Questa tenuta del dollaro lascia il yen in una posizione precaria, languente vicino ai minimi degli ultimi dieci mesi e pericolosamente vicino alla soglia di 160 yen per dollaro. Le voci insistenti di un intervento sul yen da parte dei funzionari di Tokyo continuano a circolare in modo frenetico, suggerendo che la sorveglianza sulla valuta giapponese è destinata a durare. Alcuni analisti ipotizzano che la settimana più breve a causa delle festività possa offrire a Tokyo l'occasione ideale per un acquisto diretto di yen, ma l'impatto di una tale mossa potrebbe essere limitato nel tempo. Intanto, i segnali che arrivano dalle piazze finanziarie di Milano e Londra suggeriscono cautela. I future europei indicano un’apertura in ribasso, mentre la spinta registrata sui mercati azionari asiatici rallenta. È plausibile che le preoccupazioni emerse la scorsa settimana, relative alle valutazioni elevate nel settore dell’AI, siano ancora presenti nella mente degli investitori. Questo aspetto contribuisce a delineare un quadro incerto per l’Impatto tassi interesse USA sulle Borse europee.



Sul fronte societario, i riflettori si sono accesi su Novo Nordisk. L’azienda farmaceutica, leader nel campo dei farmaci per l'obesità, ha visto le proprie azioni scendere dopo aver comunicato il fallimento degli studi clinici sull’Alzheimer per una versione orale del suo farmaco a base di semaglutide. I trial non sono riusciti a rallentare la progressione della malattia neurodegenerativa. Le reazioni del mercato potrebbero estendersi anche alla sessione di oggi, a meno che non intervengano gli acquirenti attratti dai prezzi in calo. Riguardo l’Outlook farmaceutico Novo Nordisk, i commenti interni sottolineano come le aspettative degli investitori sul successo di questi specifici trial fossero già molto basse.