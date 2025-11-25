Piazza Affari vola a 42.699: cosa spinge le banche italiane dopo l'apertura USA



Ha permesso un significativo restringimento dello spread di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi. Questo restringimento dello spread di cedola Bund spread Italia è un fattore vitale per la salute finanziaria e la redditività degli istituti di credito che operano in Italia. I rialzi registrati dalle banche sono stati tra i più marcati dell'intera giornata. Monte Paschi di Siena, MPS, ha svettato con un aumento del 3.6%. UniCredit ha segnato un +2.8%, mentre Intesa Sanpaolo ha registrato un solido +1.2%. UniCredit, ciononostante, non si è limitata ai guadagni di mercato derivanti dal contesto macroeconomico. L'istituto ha anche annunciato il lancio della sua prima polizza assicurativa sulla vita, un prodotto completamente sviluppato internamente. Questa iniziativa rientra nelle strategie bancarie per la gestione del capitale che mirano a ricostruire la capacità di gestione interna dei fondi e ad espandere il proprio ramo assicurativo, diversificando in modo strategico le fonti di profitto e riducendo la dipendenza da partner esterni.



Pure Nexi, la società dei pagamenti digitali, ha visto le sue azioni schizzare del 4.9%. La crescita è stata alimentata da indiscrezioni che suggeriscono un maggiore coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti nel suo capitale. Ottime performance sono state registrate anche nel settore industriale. Tra i titoli di primo piano spiccano:

- Buzzi, che ha guadagnato ben il 6.1%;

- Stellantis, in crescita del 3.5%. Questi segnali positivi indicano un sentiment rialzista diffuso tra i principali titoli del listino. Non tutti i titoli, però, hanno potuto seguire la corrente rialzista. Le flessioni sono state comunque contenute. La chiusura è stata negativa per Enel e Ferrari. Entrambe le società hanno registrato un calo speculare, scivolando ciascuna dello 0.9%. Questo dimostra che, nonostante il forte ottimismo trainato dalle attese sui tassi di interesse negli USA, la selezione dei titoli da parte degli investitori su Piazza Affari rimane attenta e rigorosa.



