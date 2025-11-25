La crescita dell'imprenditoria italiana: ecco i campioni secondo EY che plasmano il futuro





Francesco Lecis, Markets Leader di EY Italia, ha sottolineato l'importanza del contributo di Menarini. Il loro impegno è fatto di responsabilità e risultati concreti, rendendoli un punto di riferimento per innovazione, visione e capacità di plasmare il futuro migliorando la vita delle persone. L'istituzione del Premio riflette la strategia di EY: essere un partner di riferimento per le aziende italiane

Ricevere il Premio EY Shape the Future è stato motivo di grande emozione per i vertici di Menarini. Lucia e Alberto Giovanni Aleotti hanno evidenziato come il premio sia in perfetta sintonia con la filosofia aziendale: cercare di comprendere il futuro per esserne i protagonisti. Questo futuro si traduce in investimenti in tecnologie di ultima generazione per affrontare malattie ancora irrisolte, selezionando i migliori talenti e creando sinergie affinché il lavoro di squadra porti a terapie sempre più efficaci per i pazienti a livello globale. È una missione in cui crediamo fermamente, e ringraziamo tantissimo EY per averlo riconosciuto.





I vincitori nazionali del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno®

Giunto alla sua ventottesima edizione, il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno continua a essere un barometro fondamentale per misurare la crescita economica e sociale del Paese. I vincitori nazionali sono stati selezionati da una Giuria esterna e indipendente, presieduta da Carlo Salvato dell'Università Bocconi.

I vincitori nazionali della XXVIII edizione sono Francesco Nalini e Carlotta Rossi Luciani, rispettivamente Amministratore Delegato e Sustainability Executive Director di CAREL INDUSTRIES. Sono stati premiati per aver saputo trasformare un’impresa familiare in un gruppo multinazionale operante in oltre 80 Paesi. Hanno guidato una crescita sostenibile e tecnologicamente avanzata, investendo in digitalizzazione e mantenendo al contempo una governance solida e un forte legame con i valori fondanti della società. Questo approccio riflette pienamente i modelli di crescita sostenibile B2B

Il riconoscimento è stato esteso anche ad altre categorie di eccellenza, fornendo un quadro ampio dell'innovazione tecnologica aziende italiane e della loro capacità di valorizzare l'eredità culturale.



- Il Premio Family Business è andato a Carlo Molteni, Presidente di Molteni Group, per aver saputo esportare il design italiano nel mondo, integrando valori familiari con una visione strategica lungimirante e trasmettendoli alle nuove generazioni, garantendo una crescita costante e un’identità condivisa;

- Il Premio Sustainable Business Model è stato assegnato a Massimo Carrara, Presidente di Cartiere Carrara, per aver inserito la sostenibilità al centro del modello industriale, trasformandola in una leva strategica di crescita tramite investimenti concreti, una filiera certificata e progetti ambientali che coinvolgono l'intera organizzazione. Questo è un esempio lampante di modelli di crescita sostenibile B2B

- Per la categoria Italian Heritage è stato premiato Vincenzo Divella, Amministratore Delegato di Divella, per aver valorizzato le radici culturali del territorio pugliese, trasformandole in un progetto di espansione globale e unendo tradizione e modernità per portare l'eccellenza italiana nel mondo;

- Il Premio Engineering Excellence è stato conferito a Claudia, Alessandra e Marcello Persico, Co-CEO di Persico Group, per aver raggiunto altissimi livelli di eccellenza ingegneristica.



Hanno integrato progettazione e produzione con competenze specialistiche, sviluppando nuove soluzioni adatte a settori differenti, garantendo qualità, precisione e competitività nel panorama internazionale;

- Per la categoria Process Excellence vince il Premio Alessandro Spaggiari, Presidente e CEO di SPAL Automotive, per aver continuato a crescere attraverso tre generazioni di imprenditori, creando un modello produttivo integrato che oggi rappresenta un riferimento di eccellenza operativa.

Nuovi orizzonti: Scaleup e Startup

La celebrazione non si è limitata alle grandi aziende consolidate, ma ha incluso anche i Premi Scaleup e Startup, interamente dedicati alle realtà emergenti che stanno ridisegnando il panorama economico con soluzioni innovative e scalabili. Questo dimostra la vivacità del premio EY L’Imprenditore dell’Anno

Il Premio Scaleup è stato assegnato a Gianni Cuozzo, CEO e Founder di Exein, per aver sviluppato una soluzione di cybersecurity avanzata.



Questa piattaforma innalza gli standard di sicurezza digitale, supportando la protezione dei dispositivi connessi e rafforzando la competitività globale: un chiaro esempio di innovazione tecnologica aziende italiane

Infine, Giorgio Seveso, CEO e Co-Founder di Tundr, ha vinto il Premio Startup per aver introdotto una piattaforma digitale che semplifica la gestione del welfare aziendale, rendendolo più accessibile a tutte le categorie di dipendenti e migliorando il benessere complessivo delle persone. Queste nuove realtà sono la prova che l'imprenditoria italiana guarda al futuro con grande audacia, definendo i nuovi standard di business B2B.