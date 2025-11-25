La crescita dell'imprenditoria italiana: ecco i campioni secondo EY che plasmano il futuro

Il sostegno all'imprenditoria italiana, motore cruciale dell'economia nazionale, si rinnova attraverso l'impegno di EY Italia. L'organizzazione ha recentemente celebrato le imprese capaci di trasformare le sfide in opportunità, dimostrando visione, profonda innovazione e la determinazione a creare valore sul lungo termine.
Al centro di questa serata di premiazione si è distinto il gruppo farmaceutico Menarini. L'azienda, rappresentata dagli azionisti e Consiglieri di Amministrazione Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, ha ricevuto il prestigioso Premio EY Shape The Future. Questo riconoscimento vuole valorizzare proprio quelle realtà che sanno anticipare le sfide del domani e generare un impatto positivo sulla società.
Francesco Lecis, Markets Leader di EY Italia, ha sottolineato l'importanza del contributo di Menarini. Il loro impegno è fatto di responsabilità e risultati concreti, rendendoli un punto di riferimento per innovazione, visione e capacità di plasmare il futuro migliorando la vita delle persone. L'istituzione del Premio riflette la strategia di EY: essere un partner di riferimento per le aziende italiane
- che investono nella loro trasformazione.
Ricevere il Premio EY Shape the Future è stato motivo di grande emozione per i vertici di Menarini. Lucia e Alberto Giovanni Aleotti hanno evidenziato come il premio sia in perfetta sintonia con la filosofia aziendale: cercare di comprendere il futuro per esserne i protagonisti. Questo futuro si traduce in investimenti in tecnologie di ultima generazione per affrontare malattie ancora irrisolte, selezionando i migliori talenti e creando sinergie affinché il lavoro di squadra porti a terapie sempre più efficaci per i pazienti a livello globale. È una missione in cui crediamo fermamente, e ringraziamo tantissimo EY per averlo riconosciuto.
Giunto alla sua ventottesima edizione, il Premio EY L’Imprenditore dell’Anno continua a essere un barometro fondamentale per misurare la crescita economica e sociale del Paese. I vincitori nazionali sono stati selezionati da una Giuria esterna e indipendente, presieduta da Carlo Salvato dell'Università Bocconi.
I vincitori nazionali della XXVIII edizione sono Francesco Nalini e Carlotta Rossi Luciani, rispettivamente Amministratore Delegato e Sustainability Executive Director di CAREL INDUSTRIES. Sono stati premiati per aver saputo trasformare un’impresa familiare in un gruppo multinazionale operante in oltre 80 Paesi. Hanno guidato una crescita sostenibile e tecnologicamente avanzata, investendo in digitalizzazione e mantenendo al contempo una governance solida e un forte legame con i valori fondanti della società. Questo approccio riflette pienamente i modelli di crescita sostenibile B2B
- più avanzati.
Il riconoscimento è stato esteso anche ad altre categorie di eccellenza, fornendo un quadro ampio dell'innovazione tecnologica aziende italiane e della loro capacità di valorizzare l'eredità culturale.
- Il Premio Family Business è andato a Carlo Molteni, Presidente di Molteni Group, per aver saputo esportare il design italiano nel mondo, integrando valori familiari con una visione strategica lungimirante e trasmettendoli alle nuove generazioni, garantendo una crescita costante e un’identità condivisa;
- Il Premio Sustainable Business Model è stato assegnato a Massimo Carrara, Presidente di Cartiere Carrara, per aver inserito la sostenibilità al centro del modello industriale, trasformandola in una leva strategica di crescita tramite investimenti concreti, una filiera certificata e progetti ambientali che coinvolgono l'intera organizzazione. Questo è un esempio lampante di modelli di crescita sostenibile B2B
- applicati a settori tradizionali;
- Per la categoria Italian Heritage è stato premiato Vincenzo Divella, Amministratore Delegato di Divella, per aver valorizzato le radici culturali del territorio pugliese, trasformandole in un progetto di espansione globale e unendo tradizione e modernità per portare l'eccellenza italiana nel mondo;
- Il Premio Engineering Excellence è stato conferito a Claudia, Alessandra e Marcello Persico, Co-CEO di Persico Group, per aver raggiunto altissimi livelli di eccellenza ingegneristica.
Hanno integrato progettazione e produzione con competenze specialistiche, sviluppando nuove soluzioni adatte a settori differenti, garantendo qualità, precisione e competitività nel panorama internazionale;
- Per la categoria Process Excellence vince il Premio Alessandro Spaggiari, Presidente e CEO di SPAL Automotive, per aver continuato a crescere attraverso tre generazioni di imprenditori, creando un modello produttivo integrato che oggi rappresenta un riferimento di eccellenza operativa.
La celebrazione non si è limitata alle grandi aziende consolidate, ma ha incluso anche i Premi Scaleup e Startup, interamente dedicati alle realtà emergenti che stanno ridisegnando il panorama economico con soluzioni innovative e scalabili. Questo dimostra la vivacità del premio EY L’Imprenditore dell’Anno
- nel riconoscere l'intero spettro dell'impresa.
Il Premio Scaleup è stato assegnato a Gianni Cuozzo, CEO e Founder di Exein, per aver sviluppato una soluzione di cybersecurity avanzata.
Questa piattaforma innalza gli standard di sicurezza digitale, supportando la protezione dei dispositivi connessi e rafforzando la competitività globale: un chiaro esempio di innovazione tecnologica aziende italiane
- nel campo del software.
Infine, Giorgio Seveso, CEO e Co-Founder di Tundr, ha vinto il Premio Startup per aver introdotto una piattaforma digitale che semplifica la gestione del welfare aziendale, rendendolo più accessibile a tutte le categorie di dipendenti e migliorando il benessere complessivo delle persone. Queste nuove realtà sono la prova che l'imprenditoria italiana guarda al futuro con grande audacia, definendo i nuovi standard di business B2B.
