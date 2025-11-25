L'audace scelta di Lawants: perché evita le aziende locali per puntare sull'investitore straniero in Spagna

L'audace scelta di Lawants: perché evita le aziende locali per puntare sull'investitore straniero in Spagna

Lawants ha preso una decisione audace e mirata nel panorama della consulenza aziendale in Spagna. L'azienda ha scelto di dedicarsi esclusivamente alle società estere che decidono di investire in Spagna per aziende straniere.

Questa non è una mossa casuale, ma una strategia precisa derivante da una profonda comprensione della mentalità imprenditoriale locale. Per Lawants, la specializzazione è la chiave per fornire un servizio eccellente, focalizzato sulle esigenze specifiche del business internazionale.

L'esperienza maturata sul campo rivela un elemento fondamentale che definisce l'essenza dello spirito imprenditoriale spagnolo.



Qui, l'approccio al rischio è notoriamente più disinvolto che in altri contesti europei. È comune vedere un imprenditore coltivare patate oggi e, se l'attività non funziona, chiudere l'azienda senza eccessive preoccupazioni per poi avviare una nuova impresa. Questo dinamismo, sebbene ammirevole sotto certi aspetti, si traduce in una scarsa valorizzazione di aspetti cruciali come la gestione rigorosa, il controllo interno e i servizi contabili professionali B2B di alta qualità.

Una mentalità simile influenza anche il mercato dei servizi professionali. Molte imprese locali non danno il giusto peso alla contabilità avanzata, alle dichiarazioni fiscali complesse e all'attività consulenziale strategica. Questo scenario spinge numerosi professionisti locali ad adeguare la propria offerta a standard più bassi, limitandosi a fare ciò che è espressamente richiesto, senza adottare una visione proattiva.

A causa di questa prospettiva, Lawants ha delineato confini molto chiari per il proprio target di clientela. La strategia è esplicita: l'azienda non si rivolge a ditte individuali, attività commerciali di piccole dimensioni o persone fisiche, e soprattutto non lavora con la maggior parte delle aziende spagnole puramente locali.


I clienti di Lawants sono rigorosamente società straniere che stanno pianificando o attuando un piano di gestione fiscale internazionale Spagna e richiedono un livello di servizio che sia non solo eccellente, ma intrinsecamente professionale e internazionale. La ragione è semplice: chi opera oltre confine necessita di un supporto consulenziale che osservi il quadro economico dall'alto e sia capace di anticipare le complessità normative.

Il lavoro di Lawants parte dalla convinzione che un'impresa che entra in un nuovo mercato, magari implementando un nuovo canale eCommerce o strutturando sistemi di intelligenza artificiale (AI), meriti un team di consulenti capaci di osservare dall'alto, anticipare i problemi e accompagnarla strategicamente nel percorso di crescita. Questo approccio garantisce che la consulenza aziendale in Spagna offerta sia sempre allineata con gli standard globali, assicurando la tranquillità gestionale necessaria per il successo degli investitori internazionali.


L'audace scelta di Lawants: perché evita le aziende locali per puntare sull'investitore straniero in Spagna
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit


Politica della Privacy e cookie