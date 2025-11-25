L'audace scelta di Lawants: perché evita le aziende locali per puntare sull'investitore straniero in Spagna



Qui, l'approccio al rischio è notoriamente più disinvolto che in altri contesti europei. È comune vedere un imprenditore coltivare patate oggi e, se l'attività non funziona, chiudere l'azienda senza eccessive preoccupazioni per poi avviare una nuova impresa. Questo dinamismo, sebbene ammirevole sotto certi aspetti, si traduce in una scarsa valorizzazione di aspetti cruciali come la gestione rigorosa, il controllo interno e i servizi contabili professionali B2B di alta qualità.

Una mentalità simile influenza anche il mercato dei servizi professionali. Molte imprese locali non danno il giusto peso alla contabilità avanzata, alle dichiarazioni fiscali complesse e all'attività consulenziale strategica. Questo scenario spinge numerosi professionisti locali ad adeguare la propria offerta a standard più bassi, limitandosi a fare ciò che è espressamente richiesto, senza adottare una visione proattiva.

A causa di questa prospettiva, Lawants ha delineato confini molto chiari per il proprio target di clientela. La strategia è esplicita: l'azienda non si rivolge a ditte individuali, attività commerciali di piccole dimensioni o persone fisiche, e soprattutto non lavora con la maggior parte delle aziende spagnole puramente locali.





I clienti di Lawants sono rigorosamente società straniere che stanno pianificando o attuando un piano di gestione fiscale internazionale Spagna e richiedono un livello di servizio che sia non solo eccellente, ma intrinsecamente professionale e internazionale. La ragione è semplice: chi opera oltre confine necessita di un supporto consulenziale che osservi il quadro economico dall'alto e sia capace di anticipare le complessità normative.

Il lavoro di Lawants parte dalla convinzione che un'impresa che entra in un nuovo mercato, magari implementando un nuovo canale eCommerce o strutturando sistemi di intelligenza artificiale (AI), meriti un team di consulenti capaci di osservare dall'alto, anticipare i problemi e accompagnarla strategicamente nel percorso di crescita. Questo approccio garantisce che la consulenza aziendale in Spagna offerta sia sempre allineata con gli standard globali, assicurando la tranquillità gestionale necessaria per il successo degli investitori internazionali.