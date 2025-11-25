Colpo di scena nei chip AI: Meta tratta per gli acceleratori AI di Google



L'accordo, come riportato da The Information

- citando fonti vicine alle trattative, non si limiterebbe solo a un acquisto futuro. L'azienda starebbe anche valutando l'opzione di affittare queste unità tramite la divisione cloud di Google già dal prossimo anno. Un’eventuale intesa non farebbe che cementare la posizione dei TPUs come una vera alternativa credibile ai chip Nvidia. Per anni, i prodotti di Nvidia sono stati lo standard di riferimento, il gold standard, per le grandi aziende tecnologiche e le startup, da Meta a OpenAI, tutte assetate di potenza di calcolo per sviluppare e gestire le piattaforme di intelligenza artificiale. L'uso potenziale di Meta per i TPUs di Google rappresenta una svolta strategica cruciale nella chip AI concorrenza. Il mercato ha risposto immediatamente a questa potenziale minaccia al dominio Nvidia semiconduttori. Le azioni di Nvidia hanno registrato un calo fino al 2,7% nelle contrattazioni after-hours.



Al contrario, Alphabet Inc., la società madre di Google, ha guadagnato il 2,7%, cavalcando l'ottimismo generato dalla recente versione del suo modello AI Gemini. Questo non è il primo segnale di un’offensiva di Google. La società aveva già siglato un accordo per fornire fino a un milione dei suoi chip a Anthropic PBC. Quell’intesa aveva già acceso i riflettori sulla possibilità che sfide a lungo termine potessero minare la posizione di mercato dominante di Nvidia. Dopo l'annuncio dell'accordo con Anthropic, si era percepita una forte validazione per l'efficacia degli acceleratori AI Google. L’analisi del settore suggerisce che l’uso dei TPUs di Google da parte di grandi fornitori di modelli linguistici, come Meta e Anthropic, è destinato a posizionare Google come un fornitore secondario di chip acceleratori, soprattutto per le operazioni di inferencing

- nel breve termine.



I calcoli indicano che il capex

- (spese in conto capitale) di Meta, stimato in almeno 100 miliardi di dollari entro il 2026, si tradurrà in una spesa di almeno 40-50 miliardi di dollari l'anno prossimo dedicata specificamente alla capacità dei chip per l’inferencing. Questa forte Meta adozione TPUs e LLMs

- potrebbe accelerare la crescita del backlog

- e del consumo per Google Cloud rispetto ad altri grandi hyperscaler

- e neo-cloud peer. Tutto ciò è dovuto alla crescente domanda da parte dei clienti enterprise

- che desiderano utilizzare i TPUs e i modelli linguistici di grandi dimensioni Gemini sulla piattaforma Google Cloud. L'onda d'urto di queste trattative non ha riguardato solo Wall Street. I titoli asiatici collegati ad Alphabet sono infatti balzati in avanti nelle prime negoziazioni di martedì mattina. In Corea del Sud, per esempio, IsuPetasys Co., azienda fornitrice di schede multistrato proprio per Alphabet, ha registrato un impressionante balzo del 18%, toccando un nuovo record intraday.



A Taiwan si è vista una risposta simile, le azioni di MediaTek Inc. sono aumentate di quasi il 5%.