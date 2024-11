Randstad Italia: una nuova identità per il mercato del lavoro e quattro divisioni





Randstad Italia, leader mondiale nel settore del lavoro, si presenta con una nuova identità aziendale e quattro divisioni specializzate, offrendo un approccio più mirato e incentrato sul talento. L'obiettivo? Accompagnare persone e aziende in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Un approccio specializzato al talento

La nuova strategia di Randstad Italia punta su una maggiore specializzazione dei servizi. Sono state create quattro divisioni: Operational, Professional, Digital ed Enterprise.

Ogni divisione si focalizza su un settore specifico del mercato del lavoro, offrendo servizi di ricerca e selezione del personale, formazione e consulenza. Questa organizzazione permette un'analisi più approfondita delle esigenze specifiche di aziende e candidati, ottimizzando il processo di matching.

Le quattro divisioni di Randstad Italia

La divisione Operational si concentra su settori come logistica, ospitalità, costruzioni e automotive, offrendo opportunità di lavoro a tempo indeterminato, temporaneo o a contratto, nonché percorsi formativi. La divisione Professional si rivolge invece a settori più specializzati, come quello finanziario, legale e delle risorse umane, includendo anche la ricerca di middle e senior management attraverso Randstad Professional Leaders Search & Selection. La divisione Digital rappresenta un partner strategico per aziende e talenti nel mondo digitale, fornendo servizi di ricerca di personale e formazione specialistica.

La nuova brand identity vuole comunicare in modo più mirato e specializzato verso aziende e talenti.

In definitiva, la nuova strategia di Randstad Italia punta a una maggiore efficacia nel supportare sia le aziende che i professionisti nel loro percorso di carriera. Un'evoluzione che punta a una profonda comprensione delle esigenze del mercato, mostrando un impegno verso soluzioni personalizzate e innovative.