Nuova piattaforma Siisl: lavoro e formazione in Italia, al posto della Naspi o Dis-Coll





A partire dal 24 novembre, entra in funzione Siisl, il nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, una piattaforma digitale rivoluzionaria per il mercato del lavoro italiano. Si tratta di una iniziativa del Ministero del Lavoro, gestita dall’Inps, che mira a semplificare la ricerca di lavoro e formazione, collegando direttamente chi cerca occupazione con le aziende e gli enti formativi.

Siisl: come funziona

Da oggi, chi riceve il pagamento della Naspi o Dis-Coll verrà automaticamente iscritto a Siisl.

Entro 15 giorni, l'utente dovrà accedere alla piattaforma, completare i propri dati, caricare il curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Un sistema semplice ed intuitivo, progettato per essere accessibile a tutti. Il sistema consentirà agli utenti di selezionare le agenzie per il lavoro ritenute più performanti, ottimizzando la ricerca di un impiego più adatto alle proprie competenze e aspirazioni.

Opportunità per tutti

Dal 18 dicembre 2024, Siisl sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri. Chiunque potrà caricare il proprio CV e cercare lavoro o corsi di formazione. Le aziende potranno pubblicare le proprie offerte di lavoro, mentre enti formativi potranno proporre corsi e tirocini. Il sistema, inoltre, prevede l'utilizzo di AI per suggerire opportunità più adatte alle competenze di ogni singolo utente. Un’interessante funzionalità che migliora l’efficacia della ricerca, tutto nel pieno rispetto della privacy e delle normative vigenti.

In sostanza, un sistema tecnologicamente avanzato, ma anche attento alla protezione dei dati. L'obiettivo è quello di creare un mercato del lavoro più trasparente ed efficiente, favorendo l'incontro tra domanda e offerta in modo più rapido e semplice, un’ottima notizia per chi cerca lavoro e per le aziende.