Euro in picchiata: il rischio parità con il dollaro





L'euro sta vivendo un periodo difficile. La minaccia di una nuova guerra commerciale transatlantica, innescata dalle politiche di Donald Trump, sta spingendo la valuta europea verso la parità con il dollaro statunitense, un livello non visto dalla fine del 2022. Questo scenario mette a rischio l'economia già fragile della zona euro.

Una caduta libera?

Venerdì scorso, l'euro è sceso sotto la soglia di 1,04 dollari, raggiungendo il minimo da novembre 2022. Questo crollo è stato innescato da un'indagine sui responsabili degli acquisti europei, che ha rivelato un calo della produzione del settore privato nella zona euro.

La prospettiva di nuove tariffe statunitensi sulle importazioni europee, annunciate dopo le elezioni americane, ha contribuito a questa discesa. L'euro, che il 5 novembre valeva 1,09 dollari, ha perso terreno per tre settimane consecutive, chiudendo a 1,041 dollari. Ma la caduta potrebbe non essere finita.

Le previsioni degli analisti

Secondo Deutsche Bank, il mercato non ha ancora pienamente considerato l'impatto delle politiche di Trump, che includono nuove tariffe, restrizioni all'immigrazione e maggiori spese fiscali. La banca stima che solo il 30% di questo impatto sia "prezzato" dai mercati finanziari, suggerendo un possibile ulteriore deprezzamento dell'euro. L'analista prevede che la parità euro-dollaro potrebbe riflettere un impatto del 50%, con un potenziale calo maggiore in futuro. La situazione è resa ancora più critica dalla contrazione dell'attività economica nella zona euro, come evidenziato da un recente sondaggio PMI.

L'ipotesi di un calo dell'inflazione, con conseguente diminuzione dei tassi di interesse e deprezzamento del dollaro, è però contrastata dalle previsioni di economisti che vedono le nuove tariffe come inflazionistiche, con conseguente aumento dei tassi e rafforzamento del dollaro. ABN Amro, infine, prevede la parità euro-dollaro nel corso del 2025.