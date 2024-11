Bluesky e il regolamento DSA: un braccio di ferro con l'Unione Europea





L'Unione Europea accusa Bluesky, l'alternativa a Twitter, di violare il Digital Services Act (DSA) riguardo alla trasparenza delle informazioni. La notizia, inizialmente riportata da Reuters, evidenzia una situazione complessa.

Una questione di dimensioni

Il problema principale risiede nelle dimensioni di Bluesky. Non essendo ancora considerata una "piattaforma online molto grande" ai sensi del DSA, la piattaforma non è soggetta alle stesse rigide regolamentazioni imposte a giganti come X (ex Twitter) o Threads.

Secondo Thomas Regnier, portavoce della Commissione Europea, Bluesky non rispetta l'obbligo di pubblicare online il numero di utenti europei e la propria sede legale nell'UE. Una mancanza, questa, che la Commissione ha segnalato ai governi dei 27 stati membri, chiedendo loro di verificare la presenza di uffici di Bluesky all'interno dell'Unione. Contatti diretti con la piattaforma, però, non ci sono stati ancora. Insomma, una situazione di stallo.

Un futuro incerto per Bluesky in Europa

La crescita esponenziale di Bluesky, che ha superato i 22,5 milioni di utenti, secondo dati indipendenti, potrebbe però cambiare rapidamente le cose. Se dovesse raggiungere la soglia dei 45 milioni di utenti, Bluesky diventerebbe una "piattaforma online molto grande" e sarebbe quindi soggetta alle sanzioni previste dal DSA. Questo significherebbe un aumento del controllo da parte degli organismi di regolamentazione europei.

Il DSA mira a rendere le piattaforme legalmente responsabili dei contenuti pubblicati, una responsabilità che, per ora, Bluesky riesce a evitare per via delle sue dimensioni ancora relativamente contenute. È un gioco a somma zero, in cui la crescita della piattaforma rischia di farla entrare in collisione con le autorità europee. Resta da vedere come si evolverà la situazione. La palla, adesso, è nel campo di Bluesky. Sarà interessante vedere come reagirà la piattaforma a questa sfida.