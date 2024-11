Bending Spoons acquista Brightcove: un'operazione da 233 milioni di dollari





Una notizia di grande rilievo scuote il mondo della tecnologia: Bending Spoons, società italiana di successo nel settore delle applicazioni e tecnologie digitali, ha annunciato l’acquisizione di Brightcove, colosso mondiale nella distribuzione e monetizzazione di video in streaming. L’operazione, del valore di 233 milioni di dollari, interamente in contanti, porterà al delisting di Brightcove dal Nasdaq. Un affare importante che consolida la posizione di Bending Spoons nel panorama tecnologico globale.

Una strategia a lungo termine per Bending Spoons

Secondo Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, questa acquisizione rientra perfettamente nella strategia di crescita a lungo termine dell'azienda. L'obiettivo è chiaro: possedere e gestire le aziende acquisite per garantirne un successo duraturo. Ferrari ha espresso grande entusiasmo per l'integrazione di Brightcove nel gruppo, sottolineando l’affidabilità e il prestigio del brand nel settore dello streaming. L'operazione non è solo un'espansione numerica, ma un investimento strategico in un settore in costante crescita e sviluppo.

Brightcove: un futuro brillante grazie a Bending Spoons

Anche Marc DeBevoise, amministratore delegato di Brightcove, si è mostrato positivo riguardo all'acquisizione. Ha sottolineato i vent'anni di storia di Brightcove, dodici dei quali trascorsi come società quotata, e la leadership raggiunta nel mercato dello streaming video.

Un futuro solido e interessante per il colosso italiano.