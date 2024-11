Banche europee: la nuova classifica di mercato





La corsa alla leadership nel settore bancario europeo è più serrata che mai. La recente ascesa di alcune realtà e le imminenti fusioni rimescolano le carte, modificando profondamente la classifica delle maggiori banche per capitalizzazione di mercato. Vediamo insieme la situazione attuale e le possibili evoluzioni.

Il podio e la sfida di Unicredit

Al momento, sul gradino più alto del podio troviamo Hsbc (Gran Bretagna), con una capitalizzazione di mercato di 157 miliardi di euro, seguita da Ubs (Svizzera) a 105,7 miliardi e da Santander (Spagna) a 68,2 miliardi. Ma la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Se l'offerta pubblica di acquisto (OPA) di Unicredit su Banco BPM andasse a buon fine, il gruppo guidato da Andrea Orcel si troverebbe a scalzare Santander, diventando la terza banca più grande d'Europa e la prima nella zona euro. L'operazione, del valore di oltre 10 miliardi di euro, rappresenta una mossa strategica di grande portata, destinata a ridisegnare il panorama bancario continentale. L'operazione, seppur complessa, potrebbe portare grandi vantaggi per Unicredit e per il sistema finanziario italiano in generale, non ci sono dubbi, ma solo speranze.

Le sette più grandi banche europee

Ecco la classifica delle "big seven", le sette maggiori banche europee per capitalizzazione, aggiornata ad oggi: 1) Hsbc 157 miliardi; 2) Ubs 105,7 miliardi; 3) Santander 68,2 miliardi; 4) Intesa Sanpaolo 64,1 miliardi; 5) Bnp Paribas 64 miliardi; 6) Unicredit 60 miliardi; 7) Bbva 53 miliardi.