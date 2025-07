NewPrinces: acquisizione storica di Carrefour Italia

L'acquisizione è stata strutturata su una base di Enterprise Value pari a 1 miliardo di euro. Per facilitare questa transizione e garantire un rilancio industriale efficace, Carrefour contribuirà con un investimento una tantum di 237,5 milioni di euro. Da parte sua, NewPrinces verserà 200 milioni di euro al momento del closing, atteso entro la fine del terzo trimestre 2025. L'investimento complessivo per la riorganizzazione raggiungerà quindi la cifra di 437,5 milioni di euro.





I numeri parlano chiaro: il gruppo acquisito ha generato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro nel 2024. A operazione completata, il fatturato consolidato di NewPrinces è destinato a raggiungere circa 6,9 miliardi di euro. Le ambizioni del nuovo piano industriale sono evidenti: superare i 7 miliardi entro il 2026.





Questa cessione da parte di Carrefour Italia si inserisce in una strategia più ampia del gruppo francese, che mira a ristrutturare le proprie attività a livello internazionale.



Il contributo economico una tantum e il valore simbolico dell'equity riflettono una chiara volontà di disimpegno progressivo dal mercato italiano. Per NewPrinces, l'acquisizione rappresenta una straordinaria opportunità per realizzare una vera e propria integrazione verticale tra produzione e distribuzione. Questo permetterà al gruppo di ottimizzare le sinergie logistiche, dare nuovo slancio ai marchi già esistenti e ampliare le proprie piattaforme omnicanale, raggiungendo i consumatori con maggiore efficienza.





La transazione avrà un impatto diretto su circa 13.000 lavoratori di Carrefour Italia. Con questo nuovo assetto, NewPrinces diventerà il primo operatore del settore alimentare in Italia per numero di dipendenti e il secondo per fatturato. A livello globale, il gruppo conterà oltre 18.000 dipendenti, cui si aggiungono 11.000 persone impiegate nelle attività accessorie. Al momento, non sono previsti tagli al personale.





Ciononostante, riorganizzazioni interne e cambiamenti operativi potrebbero verificarsi, specialmente nelle regioni dove la presenza è più capillare.



Parliamo di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Il ministro Urso ha in programma di incontrare presto il presidente esecutivo di NewPrinces, Angelo Mastrolia, per discutere gli sviluppi industriali e occupazionali, coinvolgendo in un secondo momento anche le organizzazioni sindacali.





L'obiettivo di NewPrinces con questa acquisizione è chiaro: trasformarsi da produttore industriale a operatore integrato nel settore food & retail. L'accesso diretto al consumatore finale, la valorizzazione dei propri marchi all'interno dei canali retail e lo sviluppo di nuove soluzioni di vendita e consegna rappresentano i pilastri di questa strategia ambiziosa. La rete acquisita comprende oltre 1.000 supermercati e punti vendita, concentrati soprattutto in aree ad alta densità abitativa. Questa infrastruttura costituisce un canale commerciale di primissimo piano, fondamentale per rafforzare la presenza del gruppo sul mercato italiano e consolidare la sua posizione in Europa.









Il piano di investimenti non si ferma qui. Prevede la modernizzazione progressiva dei punti vendita e il rilancio del marchio GS in Italia, un nome storico pronto a tornare protagonista. Solo poche settimane fa, l'acquisizione di Plasmon da parte di NewPrinces aveva già segnato un altro importante ingresso nella multinazionale italiana, delineando una traiettoria di crescita e diversificazione inarrestabile.