Mercati in bilico: l'ombra della BCE e i dazi scuotono Europa e USA



Una palpabile incertezza avvolge i mercati finanziari globali, rendendo ogni sessione un delicato equilibrio tra aspettative e timori. In Europa, le principali piazze azionarie hanno vissuto una giornata di cautela, riflettendo una complessa trama di tensioni geopolitiche e decisioni di politica monetaria. La seduta si è aperta con segnali di debolezza, poi una lieve ripresa ha portato a chiusure caratterizzate da variazioni minime, testimoniando un orientamento degli investitori verso la prudenza.

Il FTSE MIB di Piazza Affari ha mostrato questo andamento, partendo in calo per poi assestarsi, mantenendo una sostanziale stabilità. Lo scenario non è stato molto diverso per le altre importanti borse del continente. Francoforte ha ceduto quasi l'uno per cento, mentre Parigi e Madrid hanno registrato perdite tra lo 0,6 e lo 0,7 per cento.