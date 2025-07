La stretta di Bper Banca su Banca Popolare di Sondrio: i dettagli dell'acquisizione che ridefinisce il mercato

Avendo superato la soglia del 66,67% del capitale sociale della banca valtellinese, la fusione potrà infatti essere approvata con il solo voto favorevole dell'offerente. La banca emiliana possiede da sola i voti sufficienti per approvare le delibere nell'assise straordinaria.

Il periodo di adesione supplementare all'offerta pubblica di acquisto e scambio si è concluso venerdì 25 luglio. La strategia di crescita di Bper Banca ha visto la partecipazione significativa di Unipol, che detiene quote superiori al 19% in entrambe le ex popolari. Questo posizionamento porterà Unipol a intervenire sui derivati precedentemente strutturati in Bper, con l'obiettivo di stabilizzare la propria posizione intorno al 20% della nuova entità bancaria che verrà a crearsi.

L'offerta di Bper Banca era stata lanciata il 6 febbraio, con un rapporto di concambio fissato a 1,450 azioni di nuova emissione di Bper per ogni azione della Banca Popolare di Sondrio.



Ai primi di luglio, la proposta è stata ritoccata per renderla ancora più attraente: è stato aggiunto un euro per ciascun titolo consegnato. Questa modifica ha innalzato significativamente il premio riconosciuto agli azionisti, portandolo dal 6,6 al 17,8%.

Ora, per Bper Banca, la priorità è giungere alla fusione entro la fine dell'anno. Questa tempistica è cruciale per poter procedere rapidamente all'integrazione delle due realtà e, soprattutto, per estrarre le sinergie promesse al mercato, che si stima ammontino a circa 290 milioni di euro. Un traguardo ambizioso che sottolinea la determinazione della banca modenese.

Le parole di Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper Banca, hanno espresso la visione dietro questa operazione storica. «Il successo di questa operazione rappresenta una tappa significativa per Bper e un importante riconoscimento della validità del nostro progetto da parte del mercato e degli azionisti», ha affermato l'AD.



Con l'ingresso della Banca Popolare di Sondrio nel gruppo, si rafforza il posizionamento di Bper Banca tra i principali attori del settore bancario italiano.

«Insieme siamo più grandi, più solidi e ancora più radicati nel tessuto economico e sociale del Paese», ha continuato Gianni Franco Papa. La nuova entità assisterà oltre 6 milioni di clienti, contando su più di 2.000 filiali distribuite capillarmente e gestendo circa 400 miliardi di euro in asset finanziari. «Diamo inizio ad un nuovo percorso di crescita che accelererà significativamente il raggiungimento degli obiettivi del nostro piano industriale, pronti a conoscere e lavorare con i nuovi colleghi con i quali condividiamo valori, passione e senso di responsabilità verso famiglie, imprese e comunità», ha concluso.

Per la Banca Popolare di Sondrio, si chiude così una storia ultra-centenaria, iniziata nel lontano 1871. Una storia fatta di attenzione al territorio, di buon credito e di un orgoglio identitario difeso fino all'ultimo da Mario Pedranzini, l'amministratore delegato uscente.



Questa acquisizione consente a Bper Banca di coronare le sue ambizioni di diventare un vero e proprio "terzo polo" nel panorama bancario nazionale. L'istituto ha percorso una strategia di crescita impetuosa, marcata da acquisizioni di rilievo come Unipol Banca, le filiali di UBI Banca e Carige, tutte operazioni orchestrate sotto la sapiente regia del gruppo Unipol, partner industriale e principale azionista delle due banche protagoniste di questa operazione.