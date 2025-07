I mercati in bilico: le sfide di Trump, la BCE e le banche centrali delineano il futuro di Wall Street

La stagione degli utili, finora, ha messo in luce una tendenza chiara: le aziende concentrate sull'AI stanno registrando profitti considerevoli. Quelle che si rivolgono principalmente alle esigenze delle persone, invece, sembrano arrancare. Un ulteriore elemento di rilassatezza è giunto dalla recente visita di Donald Trump alla Federal Reserve. Il presidente ha espresso insoddisfazione per i costi di ristrutturazione della sede della banca centrale. Eppure, ha chiarito di non avere intenzione di licenziare il presidente Jerome Powell, almeno per il momento. "Fare una mossa del genere è un passo importante e non credo sia necessario", avrebbe detto Trump ai giornalisti dopo l'incontro. I rendimenti dei titoli del Tesoro e l'indice del dollaro USA hanno mostrato poche variazioni subito dopo. Hanno ignorato, ancora una volta, le critiche di Trump a Powell e la potenziale minaccia all'indipendenza della Federal Reserve che tali attacchi implicano.



Nonostante ciò, Wall Street sembrava pronta a spingere i propri record a nuovi massimi entro la fine della settimana. I futures su S&P 500 e Nasdaq Composite sono entrambi saliti di circa lo 0,2%. La settimana trascorsa ha visto la finalizzazione di importanti accordi commerciali con il Giappone, l'Indonesia e le Filippine. Contemporaneamente, i colloqui per intese più ampie sono proseguiti con l'Unione Europea e la Corea del Sud. Il presidente Trump ha poi annunciato su Truth Social che l'Australia ha acconsentito ad aprire il proprio mercato alla carne bovina americana. Il prossimo appuntamento lo vedrà incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer ad Aberdeen, in Scozia, per definire i dettagli di un quadro commerciale concordato a giugno. Intanto, il governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, rimane sotto i riflettori. L'indice dei prezzi al consumo core di Tokyo è salito del 2,9% su base annua a luglio.



La banca centrale si trova in una posizione complessa nella gestione dell'inflazione. Le sue mani sono legate, mentre cresce la pressione sul primo ministro per dimettersi dopo la sconfitta elettorale del fine settimana. Non esiste un candidato chiaro per la sua sostituzione. Le borse statunitensi hanno chiuso in maniera mista venerdì. Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto lo 0,7%. Però, lo S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno guadagnato modestamente, registrando nuove chiusure record. Il dollaro USA si è rafforzato dello 0,2% contro lo yen giapponese dopo i dati sull'inflazione, raggiungendo quota 147,23. Ciononostante, la valuta giapponese resta in rotta per un guadagno settimanale dell'1,1%.